2025 : Tenez bon !

Les États-Unis appuyaient leur hégé­mo­nie sur le dol­lar. La recette est simple : faire du dol­lar la mon­naie de tous les échanges inter­na­tio­naux, et fabri­quer des dol­lars sans même uti­li­ser la planche à billets. Ces dol­lars vir­tuels per­mettent aux États-Unis d’a­bord , puis à tous ses vas­saux, de s’en­det­ter sans aucune rete­nue.

Malheur à ceux qui osent contes­ter cette mar­tin­gale, la peine de mort les attend : Khadafi, Sadam Hussein.

Cinq puis­sances se sont asso­ciées pour mettre fin à cette hégé­mo­nie moné­taire, les BRICS. Difficile de ren­ver­ser les diri­geants de Russie, de Chine ou de l’Inde. Les États-Unis ne peuvent frei­ner la mon­tée en puis­sance des BRICS. Ceux-ci éta­blissent doré­na­vant leurs échanges en dehors du dol­lar. Les cinq du départ, et non des moindres, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, intègrent à pré­sent l’Iran, l’Égypte, les Émirats arabes unis et l’Éthiopie. Ces neuf pays repré­sentent près de la moi­tié de la popu­la­tion mon­diale et 35 % du pro­duit inté­rieur brut mon­dial en valeur Les BRICS attirent de plus en plus de pays. La Biélorussie, la Bolivie, l’Indonésie, le Kazakhstan, Cuba, la Malaisie, la Thaïlande, l’Ouganda et l’Ouzbékistan rejoin­dront les BRICS en tant que par­te­naires à par­tir d’au­jourd’­hui, 1er jan­vier 2025.