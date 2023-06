Les Gilets Jaunes de Cannes-Antibes s’attaquent aux fondamentaux

Lorsqu’on les inter­roge sur le mou­ve­ment de pro­tes­ta­tion contre la réforme des retraites, nos Gilets Jaunes avancent que « c’est bien parce-que cela emmerde(1) Macron », mais qu’« ils pré­fèrent ne pas se faire “enc…” toute leur vie plu­tôt qu’à par­tir de 60 ou 64 ans ! », et sur­tout qu’« il convient de se pré­oc­cu­per d’a­bord des enfants et des dan­gers immi­nents et bien réels qui les menacent ». Ils ne s’in­ter­disent aucun sujet et insistent : tout se tient si on y réflé­chit un tant soit peu : inéga­li­tés sociales, injus­tices, OTAN, LGBT, Théorie du Genre, pédo­cri­mi­na­li­té, etc. Une preuve ? Le ban­quier Emmanuel Macron prend En Même Temps la défense des « artistes » qui exposent des images pédo­por­no­gra­phiques et de son ami le pré­sident-clown put­schiste de Kiev.

Si vous trai­tez les Gilets Jaunes de Cannes – Antibes de « com­plo­tistes », ils s’en réjoui­ront. Vous ne pou­vez pas leur faire plus plaisir.

Georges Gourdin