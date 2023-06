La « droite » niçoise a tou­jours été dis­si­dente. Jacques Médecin n’a jamais vou­lu se fondre dans une struc­ture natio­nale. Tout comme Jacques Peyrat (maire de Nice de 1998 à 2008).

Christian Estrosi, lui, c’est le contraire : il se fond dans tous les moules.

D’abord au Front National, puis au RPR et ses diverses décli­nai­sons et à pré­sent En marche et ses variantes : Nice : L’ex-LR Christian Estrosi rejoint Horizons, le par­ti d’Édouard Philippe.

Quel maire retien­dront les Niçois lors des pro­chaines échéances électorales ?

Le rebelle ou la girouette ?

À suivre bien entendu.

Massimo Luce