La grandeur des cathédrales nous sauvera

Des per­sonnes égor­gées par un immi­gré « dés­équi­li­bré », c’est presque la rou­tine. On connait la musique : émo­tion, marche blanche, minute de slience(1), « Plus jamais ça », etc. Et puis à Annecy, l’im­pro­bable arrive :

La France profonde réagit.

Un Français — il s’ap­pelle « Henri » tout court, on ne sau­ra pas son nom — s’est ins­tinc­ti­ve­ment inter­po­sé avec ce qu’il avait avec lui : son sac à dos. Son sac à dos de pèle­rin contre le cou­teau du meurtrier.

Attaquée en son cœur par un intrus que notre Système pro­tège, la France trouve la force ultime d’empêcher le pire. La France ne sera pas sau­vée par nos élites diri­geantes mais par elle même. Elle doit trou­ver — et elle trou­ve­ra — la force qui l’empêchera de s’anéantir.

C’est tout un symbole.

Notre héros est éclai­ré par le Bien. Écoutons le :