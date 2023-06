« Julian Assange » Conférence avec Viktor Dedaj

Viktor Dedaj est auteur ou co-auteur de plu­sieurs livres, notam­ment :

• Cuba sous embar­go : paroles cubaines sur le blo­cus (2020)

• 200 cita­tions pour com­prendre le monde pas­sé, pré­sent et à venir (2011)

• Estados Unidos o el impe­rio del mal en peor : esas lec­ciones de resis­ten­cia que nos lle­gan del Sur (2006)

• Les États-Unis de mal empire : ces leçons de résis­tance qui nous viennent du Sud (2005)

• Cuba est une île (2004).





Viktor Dedaj a tra­duit en fran­çais le livre de Karen Sharpe : Julian Assange parle.

Viktor Dedaj ani­me­ra deux confé­rences à Antibes – Sophia Antipolis et Nice les ven­dre­di 16 et same­di 17 juin consa­crées à Julian Assange et à son com­bat pour le « droit de savoir ».