Dieudonné et Francis Lalanne prennent le risque d’aimer le monde

Alors que tous les artistes sont som­més de se sou­mettre à la Police de la Pensée, nos deux com­pères ouvrent la voie vers le Bien, car ils ont bien com­pris que nous sommes entraî­nés dans le tour­billon de la lutte du Bien contre le Mal.

Nous sommes encore loin du but si l’on en juge la manière dont la presse locale relate l’in­ter­ven­tion de nos deux compères :

Nice Matin(1) men­tionne le « Tournant peace and love » — avec un grand T — des deux artistes. Il ne s’a­git pas de Peace and Love, il s’a­git d’amour du pro­chain ! Mais c’est trop com­pli­qué pour notre jour­na­liste qui n’a pas envie — de sur­croît — de frois­ser sa rédaction.

La presse d’État — France 3 Provence Alpes Côte d’Azur — campe sur ses posi­tions et fus­tige Dieudonné. Ça com­mence par « Condamné plu­sieurs fois par la jus­tice, l’hu­mo­riste contro­ver­sé Dieudonné… » : his­toire de bien enca­drer les pro­ta­go­nistes.

Et ça se ter­mine par des menaces à l’en­contre de la per­sonne qui a mis les locaux à dis­po­si­tion et a ain­si per­mis que cette confé­rence de presse ait lieu : « Le pro­prié­taire sait-il qu’il va accueillir une per­son­na­li­té qui est per­so­na non gra­ta ? »

Le jour­na­liste paten­té pré­sent n’a rien enten­du — ou rien vou­lu entendre — des mes­sages d’a­mour de nos deux artistes, et s’en tient aux consignes malé­fiques de sa rédac­tion qui réper­cute le dis­cours offi­ciel de divi­sion et de haine.

C’est pas gagné. Y a encore du boulot !

Massimo Luce