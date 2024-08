Lucie Castets balance son joker

Ce « coming out » — comme on dit main­te­nant — suf­fi­ra-t-il à faire reve­nir le pré­sident de la répu­blique sur sa déci­sion ? Nul doute en tout cas que cela l’embarrasse un peu plus. Et ce d’au­tant que tous ses copains mil­liar­daires, pro­prié­taires des médias sub­ven­tion­nés, sou­tiennent la can­di­da­ture de Lucie Castets, l’é­narque trans­gres­sive, comme… Macron !

Au fait… et le Peuple dans tout ça ?