Pour toutes ces rai­sons, il m’im­porte de savoir si l’ac­tuel pré­sident de la répu­blique n’a pas été agres­sé sexuel­le­ment par son pro­fes­seur de théâtre alors qu’il n’a­vait que 14 ans. Il m’im­porte de savoir pour­quoi les plus hautes auto­ri­tés de l’État nous ont men­ti sur l’âge réel de la com­pagne du pré­sident de la répu­blique. Il m’im­porte de savoir pour­quoi la soi-disant Bien Pensance nous ment par omis­sion(2).

Il m’im­porte de savoir com­ment se com­portent dans le plus pro­fond d’elles-mêmes ces per­son­na­li­tés poli­tiques à qui nous confions nos des­tins indi­vi­duels et col­lec­tifs, jus­qu’à nos vies. Ce n’est pas trop deman­der, non ?