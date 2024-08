Les cérémonies sataniques d’ouverture et de clôture des JO 2024

Les céré­mo­nies sata­niques d’ou­ver­ture et de clô­ture des JO 2024 :

Du cava­lier de l’Apocalypse à l’ar­ri­vée de Lucifer annon­çant un nou­vel ordre mon­dial issu du chaos

Trois ans après la célé­bra­tion des Jeux olym­piques de Berlin en 1936, comme s’il s’a­gis­sait de l’oc­ca­sion la plus sug­ges­tive pour annon­cer la des­truc­tion pro­chaine de l’hu­ma­ni­té, allait écla­ter la Seconde Guerre mondiale.

Il est para­doxal qu’a­près la tenue de l’é­vé­ne­ment spor­tif le plus emblé­ma­tique et le plus impor­tant du monde, sau­vé du pas­sé dans le but de pro­mou­voir la paix et les liens d’a­mi­tié et de concorde entre les peuples de la terre, une guerre d’am­pleur apo­ca­lyp­tique ait écla­té aux mêmes endroits, les mêmes acteurs d’une socié­té dépo­si­taire de cet esprit olym­pique et fra­ter­nel, par­rai­née – pour aggra­ver les choses – par l’hôte alle­mand lui-même, et avec le résul­tat désas­treux et dévas­ta­teur que nous connais­sons tous.

L’Histoire a tou­jours ten­dance à se répé­ter. Malgré cela, l’hu­ma­ni­té a ten­dance à détour­ner le regard et à igno­rer les preuves, dis­traite par ce mélange de plai­sirs et de pro­blèmes quo­ti­diens qui rap­porte si bien à ces mêmes élites qui s’ef­forcent de nous faire pas­ser de la fra­ter­ni­té olym­pique au conflit de guerre, sans même que nous le sachions. Nous ne nous don­nons même pas la pos­si­bi­li­té de pen­ser que nous sommes manipulés.

Aujourd’hui, nous assis­tons peut-être à l’annonce d’une nou­velle apo­ca­lypse dévas­ta­trice en pré­pa­ra­tion, sem­blable à celle qui s’est pro­duite en 1939. Il n’en est pas autre­ment. Les armées des ténèbres, qui ont récem­ment erré libre­ment dans cette « val­lée des larmes », ne se cachent plus, mais aiment affi­cher leur code sym­bo­lique et leurs pro­cla­ma­tions sata­niques par­tout où se déroule un évé­ne­ment de masse, quelle qu’en soit la nature.

Car, à par­tir de démons­tra­tions de force, fon­dées sur l’im­pu­dence, la moque­rie et le manque d’un mini­mum de modes­tie et de res­pect pour la tra­di­tion reli­gieuse la plus pro­fon­dé­ment enra­ci­née de l’Occident, le chris­tia­nisme, on a pu déduire, sans effort, que le spec­tacle auquel nous avons assis­té lors des céré­mo­nies d’ou­ver­ture et de clô­ture des Jeux olym­piques de Paris consti­tuent une décla­ra­tion d’in­ten­tions claire et forte. Satanique, pour être exact. Et apo­ca­lyp­tique, avec un double mes­sage de dévas­ta­tion et de mort au début, d’une part, et de sombre réani­ma­tion vers un Nouvel Ordre Mondial en clô­ture, de l’autre.

Si à l’ou­ver­ture des Jeux l’é­ta­lage de sym­boles sata­niques est deve­nu écra­sant, avec une abon­dance d’in­ver­sions de sym­boles chré­tiens (l’Eucharistie repré­sen­tée dans la Sainte Cène, le Christ sup­plan­té par une femme grosse et les­bienne, etc.), de fausses idoles, comme la pré­sence de Moloch (notre illus­tra­tion à la une), asso­cié à Saturne, et bien d’autres mes­sages apo­ca­lyp­tiques expli­cites (le cava­lier, le Styx, le bateau de Charon, etc.).

En conclu­sion, nous obser­vons que le sym­bo­lisme se concentre sur la repré­sen­ta­tion d’un scé­na­rio de dévas­ta­tion, qui pour­suit le réta­blis­se­ment d’un ordre de nature dys­to­pique aux mains d’un étrange être-insecte venant des étoiles.

Il s’a­git bien d’un mes­sage très inquié­tant, non pas tant à cause de la des­truc­tion annon­cée, qui est lar­ge­ment dif­fu­sée dans la plu­part des tra­di­tions mys­té­rieuses et/​ou reli­gieuses, mais à cause de la manière dont cette hypo­thé­tique résur­gence de l’hu­ma­ni­té aurait lieu pour cette enti­té qui n’est pas humaine.

C’est pour­quoi il convient de pen­ser qu’il pour­rait s’a­gir d’une repré­sen­ta­tion de Lucifer ou de l’Ange déchu. Plusieurs indices nous amènent à cette déduc­tion : l’en­droit du stade d’où se lance le per­son­nage dans son rôle d’in­secte anthro­po­morphe est éclai­ré d’une forme géo­mé­trique bleu­tée asso­ciée à sa sym­bo­lique luci­fé­rienne. De sur­croît le fait de « tom­ber » sur la carte du monde le révèle aus­si. Son aspect doré l’ex­prime sans ambi­guï­té (Lucifer : celui qui apporte la lumière), sa tête d’in­secte res­semble à une autre de ses défi­ni­tions (Belzébuth : le sei­gneur des mouches). C’est pour­quoi sa pré­émi­nence sur les nations s’exerce sur scène tout au long du spec­tacle. En effet, dès l’ou­ver­ture de ces Jeux Olympiques, toutes les nations, avec leurs porte-dra­peaux en tête, sui­vaient le cava­lier apo­ca­lyp­tique en tête du défilé.

Enfin le « virus des étoiles » (le « voya­geur doré », selon le repor­tage télé­vi­sé) des­cen­dra sur un monde fumant et dévas­té. À cela s’ajouteront les accords d’une musique sinistre, comme venue d’outre-tombe, et la lumière bleue nocive qui emplit tout le stade.

Il est impor­tant de sou­li­gner la place qu’oc­cupe la médaille olym­pique de ces jeux lors de la céré­mo­nie de clô­ture. Le ver­so repré­sente une carte sché­ma­tique de la Méditerranée sur le sol du stade. Entre Paris et Athènes on peut ima­gi­ner que l’ange déchu se dirige vers les côtes d’Israël :

Cliquez sur les images pour les agrandir

Le rec­to de la médaille pré­sente un hexa­gone sombre d’où émergent des rayons dorés. On pour­rait affir­mer que nous sommes face au sym­bole sata­nique du soleil noir ou Saturne et, dans ce cas, à l’in­té­rieur du chaos post-apo­ca­lyp­tique. Considérons alors que la pré­sence sug­gé­rée d’Israël pour­rait consti­tuer une indi­ca­tion du lieu dans lequel cette sinistre enti­té serait véné­rée. Tout cela sug­gère-t-il qu’a­près la des­cente du stade, « l’in­secte étoile » vien­drait se poser à côté de la médaille olym­pique ou sym­bole de Saturne située dans la par­tie de la carte du monde qui cor­res­pond au ter­ri­toire d’Israël ?

On retrouve d’autre sym­boles aux inten­tions lugubres, comme le pre­mier être né de ce chaos, qui est la déesse Niké(1), divi­ni­té de la vic­toire et du triomphe (triomphe sur le genre humain ?), qui se dis­tingue éga­le­ment par le fait qu’elle est assi­mi­lée à la sta­tue dite « Victoire de Samothrace »(2), une figure sans tête qui pour­rait non seule­ment être liée au per­son­nage déca­pi­té de la céré­mo­nie d’ou­ver­ture, Marie-Antoinette, mais aus­si à ce Nouvel Ordre Mondial auquel pointe l’al­lé­go­rie mise en scène : un être sans tête repré­sente l’homme nou­veau dépour­vu de volon­té, c’est-à-dire le triomphe du transhumanisme.

À par­tir de ce moment dans la repré­sen­ta­tion, des hommes de cou­leur fon­cée émergent des pro­fon­deurs de la terre, dépour­vus d’ex­pres­sion faciale, c’est-à-dire sans volon­té, tra­vaillant tous à l’u­nis­son à la tâche de sou­le­ver les anneaux olym­piques : allé­go­rie du nou­veau monde asser­vi en train de se recréer ?

Une com­pi­la­tion de scènes de ces jeux dans les­quelles des ath­lètes appa­raissent dans une atti­tude vio­lente et mena­çante laisse place à un concert de rock et de musique élec­tro­nique, qui culmine avec un solo de gui­tare élec­trique inter­pré­té par un sinistre homme enca­pu­chon­né. Alors la flamme olym­pique s’éteindra.

La connais­sance des inten­tions sinistres qui se cachent sous les appa­rences d’une célé­bra­tion d’exal­ta­tion des plus hautes valeurs humaines, comme une céré­mo­nie olym­pique, nous donne la hau­teur du type d’êtres aux­quels nous sommes confron­tés et leur manque d’empathie envers la race humaine carac­té­ris­tique bien défi­nie de la psychopathie.

À vous de tirer vos propres conclusions.

Pascual Uceda