Jacques Attali au temps de sa gloire et à présent

Il serait inté­res­sant de savoir si Jacques Attali place dans les « trans­gres­sions de toute nature » dont il se réjouit, la trans­gres­sion qui consis­te­rait à remettre en cause le dogme(2) des 6 mil­lions de Juifs exter­mi­nés lors de la Shoah.

De sur­croît Jacques Attali qui aime les « trans­gres­sions de toute nature », se cen­sure lui-même. Dans sa ver­sion ori­gi­nale, il conclut ain­si : « Ou ça passe, ou ça casse ». Cette phrase a été supprimée.

Pourquoi cette censure de la part d’Attali ?

Nous pen­sons qu’il a com­pris que nom­breux sont ceux pour qui « Ou ça passe » laisse expli­ci­te­ment entendre qu’il s’a­git d’un pro­gramme impo­sé, non vou­lu par le Peuple auquel lui et ses amis l’im­posent en force.

Nous pen­sons qu’il a éga­le­ment com­pris que « Ça casse » laisse entendre que ce n’est pas gagné. La mise en œuvre annon­cée du Nouvel Ordre Mondial ne se passe pas aus­si bien qu’il l’an­nonce avec outre­cui­dance depuis des dizaines d’an­nées. Attali a donc sup­pri­mé cette phrase car son plan ne se déroule pas comme il l’annonce.

1) Le point d’in­flexion est le ratage du pro­jet de vac­ci­na­tion glo­bale de toute la planète.

Le cher­cheur phy­si­cien fran­çais Philippe Guillemant en est convain­cu. Il en a écrit un livre inti­tu­lé Le grand virage de l’hu­ma­ni­té. Nous en avions fait la recen­sion le 14 décembre 2021 : Et si le Covid était un « bon » virus ?

2) La guerre contre la Russie ne se déroule pas comme prévu.

Le Nouvel Ordre Mondial a essuyé un pre­mier échec en Syrie et n’a pas rete­nu la leçon. Il remet le cou­vert en Ukraine avec une guerre qui anéan­ti­ra l’Ukraine et l’OTAN. Celle-ci joue son va-tout avec une incur­sion stu­pide dans le ter­ri­toire russe.

3) La mon­tée en puis­sance des BRICS.

La mon­naie concoc­tée par le Nouvel Ordre Mondial ne sera pas la mon­naie unique de la pla­nète. La puis­sance mon­diale des États-Unis s’ap­puyait sur un endet­te­ment inte­nable si le dol­lar n’é­tait pas impo­sé dans le négoce inter­na­tio­nal. L’économie mon­diale a d’ores et déjà bas­cu­lé en puis­sance du côté des BRICS. La clé de voûte du modèle éco­no­mique occi­den­tal se fissure.

4) La mon­tée en puis­sance d’une infor­ma­tion alternative.

Le com­bat de Macron pour contrô­ler l’in­for­ma­tion ne passe pas mal­gré les efforts de Thierry Breton à Bruxelles. L’information ne passe plus par les médias com­plices sub­ven­tion­nés. Les canaux d’in­for­ma­tion alter­na­tifs se mul­ti­plient et s’ap­puient sur un lec­to­rat de plus en plus large et éveillé. C’est bien enten­du le cas de Nice Provence Info. À une toute autre échelle c’est le cas de X‑Twitter dont la récente inter­view de Donald Trump par Elon Musk a été sui­vie en direct par un mil­lion de per­sonnes et a été vision­née depuis par un mil­liard d’internautes.

5) L’attentat raté contre Donald Trump.

L’État Profond amé­ri­cain a cru se main­te­nir au Pouvoir en éli­mi­nant phy­si­que­ment le can­di­dat Donald Trump qu’il n’a pas réus­si à neu­tra­li­ser par une cas­cade de pro­cé­dures judi­ciaires. Son assas­si­nat minu­tieu­se­ment concoc­té a capo­té(3). Par un effet de retour de bâton, Trump en sort grand favo­ri de l’é­lec­tion de novembre mal­gré une cam­pagne média­tique très puis­sante en faveur de Kamala Harris qui rem­place au pied levé Joe Biden.

Il ne reste qu’une seule issue au Nouvel Ordre Mondial : la troi­sième guerre mon­diale. Si Macron veut y par­ti­ci­per puis­qu’il est là pour ça, pas si sûr que les Français l’ac­cep­te­ront car ils sortent peu à peu de leur torpeur.