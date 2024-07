Le Bon Dieu a‑t‑il choisi Trump ?

L’attentat manqué contre le candidat Donald Trump le samedi 13 juillet gêne visiblement la Bien Pensance

Les ana­lyses sont plu­tôt par­ci­mo­nieuses sur un tel évé­ne­ment. Les retours des moteurs de recherche sur les mots-clés tels « Attentat Donald Trump » ou « Donald Trump ten­ta­tive assas­si­nat » sont bien maigres :

Pas de Donald Trump en pleine actua­li­té : Google omet déli­bé­ré­ment la ten­ta­tive d’as­sas­si­nat à l’en­contre de Donald Trump. De quoi signa­ler des « pré­dic­tions inap­pro­priées ».

Il est évident que cet atten­tat man­qué contre Donald Trump dérange l’État Profond amé­ri­cain qui a tout fait pour qu’il ne soit pas réélu en 2020 en mani­pu­lant le scru­tin. L’État pro­fond amé­ri­cain pré­fère le gra­ba­taire Biden au sep­tua­gé­naire Trump.

Puis l’État Profond s’est achar­né à empê­cher Trump de se repré­sen­ter par d’in­nom­brables pro­cé­dures judi­ciaires. N’y par­ve­nant tou­jours pas, il ne res­tait plus qu’une éli­mi­na­tion phy­sique.

Une ten­ta­tive d’at­ten­tat contre Trump requiert des moyens tech­niques très poin­tus et consi­dé­rables. C’est donc une opé­ra­tion mon­tée de longue date avec beau­coup de pro­fes­sion­na­lisme. Effectivement, il s’en est vrai­ment fal­lu de peu. Comme tou­jours en pareil cas, le scé­na­rio était bien mon­té : le tueur pré­su­mé, pré­sen­té comme iso­lé, est vite iden­ti­fié et tout aus­si vite éliminé.

Il s’a­vère donc que le pro­ces­sus démo­cra­tique est com­plè­te­ment inexis­tant dans un pays qui se targue d’être la réfé­rence mon­diale en matière de démo­cra­tie. « Ça la fout mal !» C’est du reste la même chose dans tout l’Occident où le pro­ces­sus démo­cra­tique est vicié partout.

Les com­man­di­taires de cet atten­tat ont pris un risque : s’il échoue, Trump en sor­ti­ra confor­té. C’est exac­te­ment ce qu’il se passe : le diable est sor­ti de son trou et il s’est expo­sé à la lumière. Du coup le camp démo­crate cherche en catas­trophe un autre can­di­dat que le sénile Biden.

Quelques secondes à peine après avoir res­sen­ti de tout près l’onde de la mort, Donald Trump réagit comme un guer­rier. Cette image d’un sep­tua­gé­naire com­ba­tif mar­que­ra les Américains. En fait c’est Biden qui est mort ce jour-là.

Cette ten­ta­tive avor­tée doit éga­le­ment être vue sous un autre angle : méta­phy­sique et spirituel.

Trump ne devait pas mourir ce jour-là

Selon que l’on est croyant ou pas, spi­ri­tua­liste ou pas, fata­liste ou pas, on ne peut s’empêcher de s’in­ter­ro­ger sur le des­tin de Donald Trump qui a sen­ti la mort de près. C’est le moins qu’on puisse dire.

Nous nous en tien­drons à une ana­lyse pure­ment scien­ti­fique de cet évé­ne­ment en nous appuyant sur les tra­vaux de nom­breux phy­si­ciens sur l’es­pace-temps, et notam­ment ceux de Philippe Guillemant que nous aimons citer dans nos colonnes, notam­ment :

• Nous avons déjà gagné dans le futur ! du 7 février 2024

• Et si le Covid était un « bon » virus ? du 14 décembre 2021.

Lorsque nous l’a­vons ren­con­tré le 16 février 2024, Philippe Guillemant était reve­nu sur son idée de « Futur lumi­neux » qui se des­sine peu à peu au détri­ment du « fou­tur ».

Et si nous ana­ly­sions cet atten­tat man­qué à la lumière de ces concepts ? Encore une fois scien­ti­fiques.

Il devient clair alors que la mort de Trump ne s’ins­crit pas dans le futur des­si­né par l’État Profond. Le fait que cet atten­tat a échoué, démontre qu’il devait échouer mal­gré d’in­fi­nies pré­cau­tions. Le futur que cer­tains nous pré­pa­raient, capote. Le « fou­tur » s’est expo­sé ce jour-là. Il est bien foutu.

Préparons nous à vivre d’autres sou­bre­sauts du « fou­tur » !