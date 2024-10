Zelinsky reçu en grande pompe (mais pas que…) à l’Élysée est insup­por­table à un esprit un tant soit peu éveillé, tel­le­ment les motifs de colère s’accumulent.

La France reçoit un dictateur illégitime et bellicisite

Zelinsky a été mis en place au Pouvoir à Kiev à la suite d’un coup d’État fomen­té par les États-Unis.

Ce coup d’État fait suite à la guerre que le Pouvoir de Kiev mène depuis 2014 dans le Donbass au mépris des accords de Minsk, co-signés par Angela Merkel et François Hollande, qui ont recon­nu eux-mêmes que ces accords ne devaient ser­vir que de « ten­ta­tive de don­ner du temps à l’Ukraine » afin de se ren­for­cer mili­tai­re­ment en vue d’une confron­ta­tion future avec Moscou(1).

L’Europe, pilo­tée par l’OTAN, a bien eu sa guerre contre la Russie, par Ukraine interposée.

Le Pouvoir de Kiev est porté par des néonazis

Ce qui parais­sait incroyable il y a quelques années devient incon­tour­nable à pré­sent tel­le­ment les preuves affluent de toutes parts.

L’armée fran­çaise forme sur notre sol des mili­taires ukrai­niens qui affichent leur dévo­tion à la doc­trine nazie, mais cela ne gêne pas la hié­rar­chie(2).

La guerre que mène l’Ukraine est barbare

Une guerre n’est jamais belle, mais la guerre com­porte des règles que les Ukronazis bafouent impu­né­ment au quo­ti­dien, notam­ment le ter­ro­risme et la tor­ture, et cela depuis des années. Un rap­port offi­ciel dénonce ces pra­tiques bar­bares dès 2018 : mais cela ne dérange pas les pays qui financent cette guerre et ins­truisent les mili­taires.

Ce Pouvoir des­po­tique que Macron reçoit avec maints égards, a inter­dit l’é­glise his­to­rique ortho­doxe et brûle les icônes multi-séculaires.