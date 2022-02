Russie – Ukraine : oui, mais…

Les troupes russes ont donc fini par péné­trer en Ukraine, suite logique des mois de pro­vo­ca­tion d’un Jo Biden vexé par sa sor­tie peu glo­rieuse de l’Afghanistan. La situa­tion s’é­tait quelque peu cal­mée, mais il faut rap­pe­ler que depuis plus de 20 ans, les Américains et leurs vas­saux les Européens, ont vou­lu for­cer la main au pré­sident russe, pour pou­voir mieux encer­cler la Russie avec les troupes de l’OTAN.

L’OTAN, cette orga­ni­sa­tion poli­ti­co-mili­taire mise en place par les pays signa­taires du Traité de l’Atlantique Nord afin de pou­voir rem­plir leurs obli­ga­tions de sécu­ri­té et de défense col­lec­tives, notam­ment par la suite face au pacte de Varsovie créé par l’URSS et ses alliés, n’a plus de rai­son d’être depuis la fin de l’URSS. Mais les Américains, qui en sont les « diri­geants », n’ont eu de cesse d’aug­men­ter le nombre de ses membres afin de venir cer­ner au plus près la Russie comme le montre la carte ci-dessous.

On voit sur celle-ci qu’au­jourd’­hui, seules la Suisse, l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie… et l’Ukraine ont échap­pé à la volon­té hégé­mo­nique amé­ri­caine.

Il faut dire que l’Ukraine a de quoi séduire… de par ses res­sources natu­relles. Qu’on se rap­pelle l’af­faire de l’Irak !!!

Mais n’ou­blions pas que l’Ukraine est un pays créé de toutes pièces, et qui n’a pas une his­toire véri­ta­ble­ment ancienne même si c’est là qu’en 887, le grand-prince Vladimir qui venait de se conver­tir à l’or­tho­doxie, pro­non­ça pour la pre­mière fois le mot « Rus ».

Même si c’est l’URSS qui a offi­ciel­le­ment « fon­dé » l’Ukraine, la Russie, qui en est le pro­lon­ge­ment his­to­rique sinon poli­tique, peut légi­ti­me­ment y faire valoir ses droits, d’au­tant qu’elle l’a tou­jours aidée depuis la chute de l’URSS.

La popu­la­tion quant à elle, est par­ta­gée. Une par­tie se reven­dique ukrai­nienne, et se ver­rait bien au sein d’un pays indé­pen­dant, voire sou­mis à l’OTAN, alors qu’une autre par­tie pré­fé­re­rait vivre sous l’aile russe. Cette par­tie réside essen­tiel­le­ment dans des ter­ri­toires situés à l’est de l’Ukraine, dans ce fameux Donbass qui fait la « une » depuis quelques semaines. Ses habi­tants, comme ceux de la Crimée en 2014, aime­raient bien être rat­ta­chés à la Russie, ce dont Kiev ne veut pas entendre parler.

Les deux répu­bliques du Donbass (Donetsk et Louhansk) sont depuis, la cible des troupes mili­taires ukrai­niennes, les affron­te­ments sont quo­ti­diens, et leur fré­quence a net­te­ment aug­men­té ces der­nières semaines depuis que le pré­sident amé­ri­cain, notoi­re­ment sénile, Joe Biden annonce la date à laquelle la Russie enva­hi­ra l’Ukraine.

Ces agres­sions ukrai­niennes ont fait que les deux répu­bliques en ques­tion ont deman­dé de l’aide à Moscou. Pour cela, il fal­lait qu’elles soient recon­nues offi­ciel­le­ment, ce que Poutine fini­ra par faire accep­ter par la Douma. Le Président russe pou­vait ain­si jouer sur deux tableaux : tout d’a­bord venir en aide aux répu­bliques du Donbass, par une opé­ra­tion mili­taire visant à une démi­li­ta­ri­sa­tion et une déna­zi­fi­ca­tion de l’Ukraine, mots qui ont fait s’é­tran­gler de rire les jour­naux euro­péens Bien Pensants, puisque le seul que l’on puisse com­pa­rer à Hitler, c’est Poutine. Et pour­tant, le bataillon Azov, char­gé jus­te­ment de har­ce­ler les répu­bliques de l’est, appe­lé aus­si « les hommes en noir », dont l’ef­fec­tif est pas­sé d’en­vi­ron 800 hommes à sa créa­tion, à plus de 4 000 aujourd’­hui, a bien quelques faux airs de milice nazie. Il est accu­sé de nom­breuses vio­la­tions des droits humains, dont aucun média euro­péen ne vous par­le­ra jamais.

C’est contre ces hommes que les sol­dats de Poutine sont entrés en action.

Bien enten­du, en Europe, les pays ser­viles s’a­lignent sur les USA et pro­mettent des sanc­tions ter­ribles contre la Russie, sachant très bien que celles-ci n’au­ront aucun effet, sauf peut être un effet boo­me­rang, la Russie étant riche en pétrole et en gaz, res­sources éner­gé­tiques qui nous sont indis­pen­sables. La Russie est auto­nome sur bien des plans, éner­gé­tique bien sûr, mais aus­si agri­coles et même finan­cier (elle peut fonc­tion­ner en dehors du Swift).

Notre pré­sident s’est notoi­re­ment cou­vert de ridi­cule, allant pro­ba­ble­ment cher­cher un Prix Nobel de la Paix, en croyant anéan­tir diplo­ma­ti­que­ment l’ours russe. Mais cela ne lui a valu en fait que sar­casmes et moque­ries, et n’eut abso­lu­ment aucun effet sur la suite des événements…