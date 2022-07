Promiscuité équivoque des couleurs LGBTQIA+ et ukrainiennes

Sur le coude : une croix gam­mée, sur la poi­trine : un crâne emblème de la divi­sion SS « Tête de mort ».

Pour les tatouages, s’il y en avait par­mi les mani­fes­tants, ils étaient bien cachés. Mais les dra­peaux étaient bien là. Bien sûr, tous les mani­fes­tants ne l’ar­bo­raient pas. Mais ceux qui l’ar­bo­raient ont pu s’ex­hi­ber sans pro­blème. Cela devrait inter­pel­ler les mani­fes­tants et tout le monde aus­si. Car il ne fait plus de doute que les forces qui ins­tru­men­ta­lisent les milices ultra-natio­na­listes et ban­dé­ristes, et qui financent l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, sont les mêmes qui spon­so­risent toutes les Gay Prides. Ça donne à réfléchir.

Georges Gourdin

(1) C’est ain­si qu’il faut dire à présent.