Votre mairie est-elle « collabo » ?

Votre mai­rie affiche t‑elle son accord pour l’en­trée en guerre de la France aux côtés de l’OTAN, contre la Russie ? (lire La France est entrée en guerre contre la Russie du 1er mai 2022).

Envoyez nous une photo de votre mairie si celle-ci affiche sa sympathie avec le régime ukro-nazi de Kiev.

Utilisez pour cela notre adresse de mes­sa­ge­rie :

stop-propagande-otan@nice-provence.info.

Envoyez votre pho­to­gra­phie — de pré­fé­rence au for­mat pay­sage (hori­zon­tal) — en pièce jointe à votre mes­sage. Nous l’af­fi­che­rons dans le dia­po­ra­ma ci-des­sus qui s’en­ri­chi­ra ain­si des pho­tos que vous nous enver­rez. Aucune men­tion ne sera publiée sur votre adresse de messagerie.

Ces maires doivent enle­ver ces ori­flammes de la HONTE !

(1) Selon Wikipédia : Dès l’an­née 1923, le publi­ci­taire Edward Bernays (inci­dem­ment neveu de Freud) publie un ouvrage qui fait de lui le père de la pro­pa­gande poli­tique ins­ti­tu­tion­nelle et de l’in­dus­trie des rela­tions publiques, ain­si que du consu­mé­risme amé­ri­cain. En com­bi­nant les idées de Gustave Le Bon sur la psy­cho­lo­gie des foules, celles de Wilfred Trotter sur la psy­cho­lo­gie sociale et celles de Freud sur l’in­cons­cient, il est l’un des pre­miers à les ins­tru­men­ta­li­ser pour influen­cer les indi­vi­dus dans toutes sortes de domaines :

[ … ]

C’est fina­le­ment aux États-Unis (pays pion­nier en matière de pro­duc­tion et de com­mu­ni­ca­tion de masse et où naî­tront les tech­niques de son­dage d’o­pi­nion, en 1936) que s’é­la­borent les pre­mières véri­tables études socio­lo­giques sur l’o­pi­nion publique et la socié­té de masse. Elle débutent par un sémi­naire orga­ni­sé par la fon­da­tion Rockefeller à New-York de sep­tembre 1939 à juin 1940, auquel par­ti­cipent notam­ment les socio­logues Paul Lazarsfeld (pion­nier en matière d’en­quêtes pour la col­lecte d’in­for­ma­tions) et Harold Lasswell (qui a été pro­pa­gan­diste durant la Première Guerre mon­diale et qui est par ailleurs expert en sciences poli­tiques à l’université de Chicago) ain­si que le psy­cho­logue Hadley Cantril.

Ne soyez pas dupes ! Allez vérifier si votre maire entre dans le jeu propagandiste, et envoyez nous une photo si tel est le cas.