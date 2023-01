Ma semaine d’observation de l’info (22 janvier 2023)

Dimanche 15 janvier 2023

Frédéric Péchier est un méde­cin anes­thé­siste qui exer­çait à la cli­nique Saint-Vincent de Besançon. Frédéric Péchier avait été mis en exa­men en 2019 pour avoir empoi­son­né une ving­taine de ses patients, cau­sant la mort de neuf d’entre eux. Il était éga­le­ment soup­çon­né de huit autres empoi­son­ne­ments, en pol­luant leur poche de per­fu­sion, avec l’intention de mon­trer ses talents de réani­ma­teur et de dis­cré­di­ter les col­lègues avait les­quels il était en conflit.

Sous contrôle judi­ciaire, il avait inter­dic­tion de toute pra­tique de la méde­cine jusqu’à ce 11 jan­vier, où le par­quet de Besançon a limi­té cette inter­dic­tion à la pra­tique de la spé­cia­li­té de Frédéric Péchier. Il a donc été auto­ri­sé à pra­ti­quer de nou­veau la méde­cine.

C’est l’Ordre des méde­cins qui a désor­mais la res­pon­sa­bi­li­té de déci­der en der­nier lieu si le méde­cin peut reprendre ou pas son acti­vi­té pro­fes­sion­nelle.

Les méde­cins, infir­miers, soi­gnants non vac­ci­nés attendent la même sol­li­ci­tude…

Lundi 16 janvier 2023

Après le début des hos­ti­li­tés entre la Russie et l’Ukraine, de nom­breuses sanc­tions éco­no­miques ont été déci­dées de la part des ins­tances de l’UE.

Parmi celles-ci, la demande aux entre­prises euro­péennes de quit­ter le ter­ri­toire russe et de se rapa­trier le plus vite pos­sible. Certaines comme McDonald’s, l’ont fait à grand ren­fort de publi­ci­té, ce qui pou­vait lais­ser pen­ser qu’un grand nombre sui­vrait.

Or on apprend aujourd’­hui, pres­qu’un an après le début du conflit, que seule­ment 8,5% des entre­prises de l’UE et du G7 ont quit­té le ter­ri­toire russe, comme le rap­porte une étude suisse.

Dans le détail, avant le mois de février 2022, 2 405 filiales appar­te­nant à 1 404 entre­prises de l’Union euro­péenne et des pays du G7 étaient actives en Russie, fin novembre, neuf mois après le début de l’in­ter­ven­tion mili­taire russe, moins de 9% du panel étu­dié avait déjà ven­du au moins une filiale russe, les départs concer­nant sur­tout des entre­prises amé­ri­caines, plu­tôt que des entre­prises euro­péennes ou japo­naises, selon leurs travaux.

Mardi 17 janvier 2023

On apprend aujourd’­hui qu’Oleksiy Arestovytch conseiller du clown-pré­sident Zelensky vient de démis­sion­ner. La rai­son : il aurait évo­qué la pos­si­bi­li­té que ce soit la défense anti-aérienne ukrai­nienne qui a abat­tu le mis­sile russe qui s’est écra­sé sur un immeuble à Dnipro le 14 jan­vier.

Dans toute guerre mili­taire, il y a en paral­lèle une guerre de pro­pa­gande de la part des deux camps. C’est vieux comme le monde. Démêler le vrai du faux n’est pas tou­jours évident. Mais quand une per­son­na­li­té parle de Vérité…

Mercredi 18 janvier 2023

Les don­nées de l’Insee publiées hier arrivent à point nom­mé, alors que le débat sur l’avenir plus ou moins sombre du sys­tème de retraites fait rage, et à la veille de la grande jour­née de mani­fes­ta­tions pré­vue demain. Avec moins de nais­sances et une popu­la­tion vieillis­sante, la France compte ain­si désor­mais plus de 68 mil­lions d’ha­bi­tants, soit une hausse de 0,3% sur un an limi­tée par une baisse de la nata­li­té et un niveau de mor­ta­li­té éle­vé.

La crois­sance de la popu­la­tion est prin­ci­pa­le­ment liée à un solde migra­toire posi­tif, soit la dif­fé­rence entre le nombre de per­sonnes entrées et celles sor­ties du ter­ri­toire : 161 000 per­sonnes sont ain­si arri­vées dans l’Hexagone en 2022.

Le solde natu­rel de la popu­la­tion, soit la dif­fé­rence entre le nombre de nais­sances et celui des décès s’é­lève à +56 000, le chiffre le plus bas depuis 1946.

Cette situa­tion s’ex­plique par la com­bi­nai­son de deux fac­teurs, à savoir un recul des nais­sances et une hausse de la mor­ta­li­té.

En 2022, 723 000 nais­sances ont été comp­ta­bi­li­sées, soit un recul de 19 000 par rap­port à 2021 et le plus faible nombre enre­gis­tré sur un an depuis 1946.

Sur le plan de la mor­ta­li­té, l’Insee a dénom­bré 667 000 décès en France en 2022, soit 5 000 de plus qu’en 2021. Leur nombre est à peine infé­rieur à celui de 2020 (-0,3%), année mar­quée par l’é­pi­dé­mie de Covid-19.

Au 1er jan­vier 2023, en France, 21,3% des habi­tants avaient 65 ans ou plus, une pro­por­tion com­pa­rable à celle de l’Union euro­péenne, selon l’ins­ti­tut, alors que cette tranche d’âge ne repré­sen­tait que 17% de la popu­la­tion en 2012. Les moins de 20 ans repré­sen­taient eux en début d’an­née 23,5% de la popu­la­tion et les 20 à 64 ans 55,2%.

Jeudi 19 janvier 2023

Retour sur l’ar­res­ta­tion très média­tique de Greta Thunberg en Allemagne.

Mardi, une vidéo mon­trant la pasio­na­ria éco­lo­giste emme­née de force par des poli­ciers au cours d’une mani­fes­ta­tion en Allemagne a fait le tour des rédac­tions fran­çaises, écrites, radio­pho­niques et bien sûr télé­vi­sées !

La gamine a twee­té le len­de­main : « Hier, je fai­sais parie d’un groupe qui a pro­tes­té paci­fi­que­ment contre l’ex­pan­sion d’une mine de char­bon en Allemagne. Nous avons été mis au pied du mur par la police, puis déte­nus, mais nous avons été relâ­chés plus tard dans la soi­rée. La pro­tec­tion du cli­mat n’est pas un crime. »

Mais l’in­fo pas­sée, on com­mence à voir un peu plus clair sur ce qu’il s’est vrai­ment pas­sé ce jour-là. Dans d’autres vidéos publiées depuis, on voit la mise en scène de « l’af­faire ». Les poli­ciers tiennent la gamine par les bras et attendent les ordres pour bou­ger. Tout ce petit monde est hilare, prend la pose et montre une réelle complicité…