Apprenez à décrypter la propagande de guerre

1- Au chevet des Ukrainiens

Comprenez ce que ce titre implique : les Ukrainiens sont meur­tris et ont besoin de l’aide inter­na­tio­nale. L’Occident occulte le fait qu’il porte la res­pon­sa­bi­li­té de cette guerre — ne l’ou­blions pas — (lire Ukraine : les véri­tés qui dérangent du 13 mars 2022). Mais la France — terre d’a­sile éter­nelle — accueille sur son ter­ri­toire les refu­giés de toutes les guerres du monde. Si vous com­pre­nez bien : l’OTAN fomente les guerres, puis nous accueillons les vic­times. C’est une affaire qui tourne, sur­tout pour tous ceux qui rêvent de Grand Remplacement. Les fabri­cants vendent des armes, les gens se tuent et la France se métisse.

Ensuite cela signi­fie : ne vous plai­gnez pas, il y a plus mal­heu­reux que vous ! Ah, oui, c’est vrai : de quoi me plain­drais-je, moi qui paie mon essence à plus de 2 euros le litre, qui vois tous les prix aug­men­ter et mes retraites dimi­nuer, je ne vais pas pleu­rer sur mon sort sachant que d’autres per­sonnes sont vic­times de la guerre. Entrez, entrez ! Personne ne sait ce qu’on va faire de vous, mais on ver­ra bien. Pas grave si par suite les vols et les viols explosent, les médias sau­ront bien étouf­fer tout cela.

Il faut aus­si ana­ly­ser pour­quoi les médias se réveillent sou­dain sur le conflit en Ukraine alors qu’il dure depuis au moins 2014. La com­mu­nau­té inter­na­tio­nale s’est effor­cée de paci­fier cette région par deux fois (les accords de Minsk de 2014 et 2015). Ces accords n’ont pas été res­pec­tés par Kiev qui les jugeait défa­vo­rables et a conti­nué ses agres­sions dans le Donbass, qui ont fait — répé­tons le — 13 000 morts. Mais alors pour­quoi les ins­ti­tu­tions inter­na­tio­nales ont fer­mé les yeux sur ces agres­sions qui res­semblent à un géno­cide ?

Pourquoi la presse ne nous a t‑elle pas sol­li­ci­tés pour venir au che­vet des popu­la­tions du Donbass ? Plusieurs asso­cia­tions pro­po­saient de venir en aide à ces per­sonnes vic­times des milices nazies de Kiev. Vous en avez enten­du par­ler ? Vous avez enten­du par­ler de la remar­quable asso­cia­tion Ouest-Est ? ET puis d’un seul coup, la presse découvre cette guerre et pro­pose de venir en aide à cer­taines popu­la­tions tan­dis qu’elle en igno­rait d’autres pen­dant tant d’an­nées ! Désolé, ça ne passe pas.

2- L’armement

Depuis la chute de l’URSS, l’OTAN fomente des coups d’État dans les anciennes répu­bliques sovié­tiques, y com­pris l’Ukraine. Le coup d’Etat ukrai­nien a bien été pilo­té par les Etats-Unis : la preuve. Puis les États-Unis ont consi­dé­ré ce pays comme un ter­ri­toire conquis. Biden Père & Fils s’y ren­daient très régu­liè­re­ment pour y mener leurs tra­fics mal­hon­nêtes. La CIA y ins­tal­laient une tren­taine de labo­ra­toires chi­miques secrets tan­dis que l’OTAN finan­çait, armait et for­mait les milices nazies qui déci­maient le Donbass.

L’armée russe découvre pen­dant ses avan­cées tous ces labo­ra­toires et ces armes. Mais de quel droit l’OTAN armait elle l’Ukraine ? De quel droit conti­nue t‑elle de le faire ? Pour la presse Bien Pensante, ces armes sont des armes de paix et les États-Unis conti­nue­ront donc de livrer des armes. Ils seront accom­pa­gnés en cela de la France et de l’Allemagne. Qui donc attise le conflit ?

À l’in­verse les armes russes sont des armes de guerre qui per­mettent à des « magnats » de mener grand train sur la Côte d’Azur dans des palais luxueux qu’on a été bien content de leur vendre et qu’on réqui­si­tion­ne­ra sans ver­gogne.

Le mil­liar­daire Xavier Niel, pro­prié­taire de Nice Matin, ne fait pas réfé­rence aux magnats fran­çais fabri­cants d’armes, les groupes Dassault et Lagardère, par ailleurs pro­prié­taires de nom­breux titres de presse.

C’est une spé­ci­fi­ci­té fran­çaise : les imbri­ca­tions entre la presse et les fabri­cants d’armes.

3- Les vérités de Hollande

Mais faites le taire, celui-là ! Il se porte garant des trai­tés de Minsk et se fiche com­plè­te­ment qu’ils ne soient pas res­pec­tés. C’est ça la véri­té de Hollande que Nice Matin ne publie­ra pas.

Ces Hollande, ces Sarkozy, ces Merkel, ces Obama, ces Biden (le pom­pon), portent tous la res­pon­sa­bi­li­té de cette guerre car ils n’ont pas réus­si à faire res­pec­ter les trai­tés de Minsk par l’Ukraine.

Il existe une mul­ti­tude de sources d’in­for­ma­tions plus sérieuses que celles que nous pro­posent les médias sub­ven­tion­nés. Ces sources d’in­for­ma­tion déploient une grande déter­mi­na­tion pour éclai­rer les Français sans grand moyen et en per­ma­nence sous la menace des dif­fé­rentes cen­sures des GAFAM et de l’Europe de Bruxelles.

Georges Gourdin