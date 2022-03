Ukraine : les vérités qui dérangent

L’Ukraine : berceau du Nouvel Ordre Mondial ?

Nous trou­vons en Ukraine et en plus abou­ti, tous les ingré­dients du Nouvel Ordre Mondial :

• coup d’État fomen­té par la CIA et l’Open Society de Georges Soros,

• mise un place d’un Président marion­nette, adepte de mœurs sexuelles per­verses et de la culture woke,

• culture du men­songe et de la mani­pu­la­tion,

• cor­rup­tion à tous les niveaux de la socié­té, jus­qu’au som­met de l’État,

• ordre assu­ré par des milices d’État fana­ti­sées et ultra-vio­lentes,

• anéan­tis­se­ment de la Russie.

Cela ne vous dit rien ? Mais ce n’est pas fini :

• mépris des conven­tions inter­na­tio­nales,

• sou­mis­sion totale aux États-Unis qui tiennent en fait les rênes du Pouvoir,

• mar­chan­di­sa­tion des êtres humains.

L’Ukraine était deve­nue le labo­ra­toire de ce que l’o­li­gar­chie pré­pare pour le monde. On com­prend pour­quoi elle veut abattre Poutine et la puis­sance russe qui s’y oppose.

La guerre en Ukraine s’ap­pa­rente à une guerre contre un monde dont les Peuples de la pla­nète ne veulent pas. Existait-il une autre solu­tion, sinon d’ac­cep­ter de perdre son âme ?

Georges Gourdin