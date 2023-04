Le tri­bu­nal de Kiev a déci­dé de démo­lir la cha­pelle de l’Église ortho­doxe ukrai­nienne cano­nique, située à côté de l’en­droit où se trou­vait l’é­glise de la Dîme.

Cela a été annon­cé par le ministre ukrai­nien de la Culture et de la Politique d’in­for­ma­tion, Oleksandr Tkachenko : « L’emplacement de cette struc­ture sur le ter­rain du Musée natio­nal d’his­toire est contraire à son usage pré­vu et viole les exi­gences du code fon­cier ». Le ministre de la culture ukrai­nienne feint d’i­gno­rer que cette cha­pelle fut construite à l’emplacement de la pre­mière église en pierre de Russie.

L’église de la Dîme fut détruite en 1240 lors de l’in­va­sion mon­gole de Batu Kahn. Cette église fut plu­sieurs fois détruite puis recons­truite. La cha­pelle actuelle, dont la démo­li­tion a main­te­nant été déci­dée, a été construite en 2007.

Église de la Dîme, ruines vers 1650 Église de la Dîme au XIXe siècle

Les Ukro-nazis ne font guère mieux que les Mongols.

Le régime bar­bare de Kiev pré­ten­dait offi­ciel­le­ment recher­cher des armes et des groupes de sabo­teurs cachés dans le monas­tère. Bien qu’au­cune arme n’ait été trou­vée, l’é­glise s’est vue inter­dire de conti­nuer à uti­li­ser le monas­tère, de nom­breux livres ont été confis­qués et les droits d’u­ti­li­sa­tion ont été trans­fé­rés à la fin de l’an­née à l’Église ortho­doxe d’Ukraine, fon­dée en 2019, qui porte le même nom et qui brille non seule­ment par sa ligne pro-LGBT, mais aus­si par sa loyau­té incon­di­tion­nelle envers le régime put­schiste. [source Euro-Synergies]