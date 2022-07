Vence hisse le pavillon de la Honte

Depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la ville de Vence a pris osten­si­ble­ment par­ti pour Kiev en his­sant aux endroits les plus emblé­ma­tiques de la ville l’o­ri­flamme ukrai­nienne bleue et jaune.

On peut com­prendre qu’un confor­misme zélé allié à une émo­tion pri­maire et une mécon­nais­sance de l’Histoire aient pu conduire en février 2022 cer­tains élus oppor­tu­nistes à éprou­ver un élan de soli­da­ri­té envers l’Ukraine. Mais nous sommes en juillet et plus per­sonne ne peut igno­rer :

• c’est bien l’OTAN qui a lan­cé l’at­taque contre le Donbass dès 2014,

• elle s’est appuyée sur des grou­pus­cules ultra-natio­na­listes ukrai­niens ban­dé­ristes et nazis,

• ces grou­pus­cules ont ter­ro­ri­sé les popu­la­tions rus­so­phones du Donbass pen­dant 7 ans, cau­sant la mort de 15 000 per­sonnes et pra­ti­quant des tor­tures abo­mi­nables (où était le maire de Vence pen­dant ces 7 années sombres ?),

• l’OTAN a finan­cé, for­mé et armé ces milices ukrai­niennes, mais elle a éga­le­ment éri­gé plus de trente labo­ra­toires viro­lo­giques clan­des­tins (bigre ! mon­sieur le maire n’é­tait pas au cou­rant).

En outre l’Ukraine et la France ne sont liées par aucun trai­té. Que vient faire Vence dans cette affaire alors que l’Ukraine n’ap­par­tient ni à l’OTAN, ni à l’Europe de Bruxelles ? Vence n’est jume­lée à aucune ville d’Ukraine, sans même par­ler du Donbass.

Ces ori­flammes bleues et jaunes qui flottent sur la Place du Grand Jardin et la Place du Maréchal Juin (vidéo ci-des­sous) sont une insulte aux popu­la­tions du Donbass, aux Ukrainiens, aux Russes, aux Vençois et à tous les Français, mais aussi

une insulte à la paix et à l’intelligence.