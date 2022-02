La pro­pa­gande de guerre qui se déploie en Occident nous dépeint Poutine comme un dic­ta­teur hégé­mo­nique, tyran­nique et sanguinaire.

Pas si simple ! La guerre en Ukraine n’a pas commencé aujourd’hui.

La guerre d’Ukraine a com­men­cé il y a 8 ans suite au coup d’État de l’Euromaidan, acti­ve­ment sou­te­nu par l’UE et les États-Unis. Il s’en est sui­vi un mas­sacre du peuple, hommes, femmes et enfants, dans les régions rus­so­phones : 15 000 morts depuis 2014 dans le silence de tous nos médias subventionnés.

La stra­té­gie du choc, lar­ge­ment déployée par les États-Unis dans ses vel­léi­tés expan­sion­nistes, se retour­ne­rait-elle à pré­sent contre ceux-ci ?

Diviser pour mieux régner, en pous­sant tou­jours plus loin ses pions. Quel pays n’a pas pris sur le coin du visage quelques bom­bi­nettes amé­ri­caines ? Quand rien ne va plus, l’Américain vitri­fie mode Hiroshima.

En atten­dant, je ne sache pas que les Russes aient bom­bar­dé la Normandie (20 000 morts) le 6 juin 44. Ni non plus que les Russes aient défi­lé vic­to­rieux sur les Champs Élysées. Pourtant, de Napoléon à Hitler, le moins qu’on puisse dire c’est que ces Russes ne sont pas ran­cu­niers, mais il ne faut pas pous­ser le bou­chon trop loin, ni réveiller l’ours qui dort !

Les derniers européens à avoir reçu les frappes américaines sont nos amis serbes

Alliés his­to­rique de la France dans les deux grandes guerres mon­diales, les Serbes sont les seuls euro­péens contre les­quels nous n’a­vons jamais été en guerre. Et pour­tant les Français se sont bat­tus contre tous les pays d’Europe, jus­qu’à la Suisse à Marignan 1515. Mais jamais la Serbie ! Et pour­tant, on a bom­bar­dé Belgrade ! On a contri­bué à arra­cher le Kosovo aux Serbes, leur terre his­to­rique, pour y ins­tal­ler un pays musul­man à notre porte. Les Américains veulent un Europe faible, écla­tée et sous sa domi­na­tion, et sur­tout, sans la Russie.

Pour mémoire : bom­bar­de­ment de Belgrade par l’OTAN en 1999. Vous vous en rappelez ?