Ma semaine d’observation de l’info (27 février 2022)

Dimanche 20 février 2022

Le début de la cam­pagne pour l’é­lec­tion pré­si­den­tielle a été sou­vent ryth­mé, sur­tout à droite, par l’i­dée de « Grand Remplacement », notion déve­lop­pée dans un livre par Renaud Camus quelques années aupa­ra­vant, et qui n’a­vait pas jus­qu’i­ci atti­ré autant l’at­ten­tion. Cette idée, selon laquelle les popu­la­tions euro­péennes seraient pro­gres­si­ve­ment rem­pla­cées par d’autres, issues d’une immi­gra­tion afri­caine ou asia­tique, trotte pour­tant dans la tête de beau­coup de Français, comme le montre un son­dage effec­tué par l’ins­ti­tut CSA : 48% des Français se disent inquie­tés par cette idée.

Cette pro­por­tion non négli­geable inquiète davan­tage les par­tis de gauche et du centre. Mais pour eux, pas ques­tion de remettre en cause la (ou les ?) poli­tique d’im­mi­gra­tion depuis 40 ans. Pour eux, la faute est aux lan­ceurs d’a­lerte comme Éric Zemmour, qui entre­tiennent cette idée fausse dans l’es­prit des gens. Une manière simple de se défaus­ser. La palme revient tout de même à Valérie Pécresse, qui en arrive à décla­rer que le Grand Remplacement n’existe pas, mais qu’elle est la seule à pou­voir l’é­vi­ter. Le com­bat contre les mou­lins à vent en quelque sorte…

Lundi 21 février 2022

La course aux par­rai­nages, à quelques jours de la date butoir, fait tou­jours autant par­ler d’elle, mais cette année, vu que ce sont les trois prin­ci­paux chal­len­gers de Macron qui rament pour les obte­nir, cela com­mence à faire beau­coup aux yeux de l’o­pi­nion. C’est pour­quoi plu­sieurs voix, y com­pris dans le « Système » com­mencent à se faire entendre. Il faut dire qu’é­li­mi­ner ces can­di­dats qui repré­sentent ensemble au bas mot 30% des inten­tions de vote, serait quand même un peu gros, alors qu’une can­di­date comme Nathalie Arthaud n’ap­pa­raît dans la vie fran­çaise qu’une fois tous les cinq ans à l’oc­ca­sion jus­te­ment de l’é­lec­tion pré­si­den­tielle. Et pour­tant elle a obte­nu faci­le­ment le pré­cieux sésame !

On est donc un peu gênés. Si la har­pie gau­chiste Anne Hidalgo trouve cela nor­mal, sa concur­rente guya­naise ne décolle pas non plus, mal­gré sa noto­rié­té d’an­cienne ministre du gou­ver­ne­ment qui a voté la loi obli­geant la publi­ci­té de ces fameux par­rai­nages. Effet boo­me­rang ?

On peut parier que Mélenchon les obtien­dra assez rapi­de­ment, c’est le seul qui peut per­mettre à la gauche de rele­ver un peu la tête… Quant à Marine Le Pen et Éric Zemmour, le Système est bien embê­té : empê­cher les deux pro­vo­que­rait sans nul doute une crise poli­tique inédite. Empêcher l’un des deux seule­ment qua­li­fie­rait auto­ma­ti­que­ment le second…

À noter : Mélenchon a obte­nu ses 500 signa­tures le jeu­di 24 février 2022

Mardi 22 février 2022

Les cam­pagnes élec­to­rales ont de tous temps été le champ de bataille des plumes plus ou moins fines qui les com­mentent, pour insul­ter les divers can­di­dats à la magis­tra­ture suprême. Aujourd’hui, plus per­sonne n’a la verve d’un Léon Daudet, osant trai­ter Clémenceau de « tête de mort sculp­tée dans un cal­cul ». Il faut dire que ce der­nier n’é­tait pas en reste, gra­ti­fiant Édouard Herriot de « bouse de vache » ou Gambetta de « barbe à poux ». Incomparable troi­sième répu­blique.…

Dans cette cin­quième répu­blique de plus en plus ver­rouillée, les cibles sont pra­ti­que­ment tou­jours les mêmes. Pour cette cam­pagne de 2022, c’est l’ex-jour­na­liste Éric Zemmour qui rem­porte la palme, qu’il a ravie à Marine Le Pen, qui l’a­vait elle-même ravie à son père, qui je pense, doit être tou­jours déten­teur du plus grand nombre d’in­sultes jamais reçues.

Aujourd’hui, il faut se rabattre sur de seconds cou­teaux de la langue fran­çaise, qui laissent débor­der leur haine de manière non lit­té­raire, mais tout à fait vul­gaire à l’é­gard de l’an­cien chro­ni­queur de CNews.

Petit flo­ri­lège pour qua­li­fier le can­di­dat de « Reconquête » :

• de l’i­né­nar­rable « jour­na­liste » basque Jean-Michel Aphatie : « Chez Zemmour, on retrouve les Français de chez Français, ceux qui puent bien des pieds »

• du can­di­dat éco­lo­gique Yannick Jadot : « Il fait le juif de ser­vice pour les anti­sé­mites », et pour finir,

• de l’an­cien pré­sident de la répu­blique Nicolas Sarkozy : « Il a une tête de rat qui cor­res­pond à ses convic­tions. »

Mercredi 23 février 2022

On ne bafoue pas l’Ordre Mondial, même si l’on est Prix Nobel. Telle est la triste leçon que l’on peut tirer des obsèques du pro­fes­seur Luc Montagnier qui se sont dérou­lées hier après-midi au cime­tière du Père Lachaise à Paris.

Les médias avaient car­ré­ment cen­su­ré l’an­nonce de son décès, atten­dant plus de deux jours pour en par­ler à la sau­vette, à la fin d’un jour­nal télé­vi­sé.

Ils ont donc res­pec­té leur logique en bou­dant la céré­mo­nie, qu’au­cun ne pré­sen­te­ra.

Les médias n’é­taient pas les seuls absents, puis­qu’au­cun membre du gou­ver­ne­ment n’a­vait fait le dépla­ce­ment, ni le ministre de la Santé, ni celui de la Recherche. Il faut dire que ces der­niers mois, le pro­fes­seur était jugé « sénile » par une par­tie du corps médi­cal, celle qui veut à tout prix vous vac­ci­ner.

Heureusement, c’est le « petit peuple » qui était pré­sent, une foule impor­tante d’a­no­nymes avait fait le dépla­ce­ment, par­mi laquelle le pro­fes­seur Charonne ou la dépu­tée Martine Wonner. Honneur à eux.

Jeudi 24 février 2022

C’est la guerre en Ukraine. Les mis­siles et les canons vont rem­pla­cer pour quelques semaines les seringues, les masques et les passes vac­ci­naux dans tous les médias.

J’appelle cepen­dant nos lec­teurs à savoir rai­son gar­der.

Une guerre se joue sur dif­fé­rents tableaux. Ni vous ni moi ne sommes sur le ter­rain pour voir ce qui s’y passe. Qui dit guerre, dit for­cé­ment dés­in­for­ma­tion. Rappelez-vous les bébés arra­chés des cou­veuses puis mis dans les machines à laver en Irak, les faux char­niers pleins de cadavres récu­pé­rés dans des hôpi­taux à Timisoara en Roumanie, d’autres char­niers tout aus­si ima­gi­naires qui jus­ti­fièrent le bom­bar­de­ment du peuple serbe. Tous des bobards ! mais qui ont pro­duit leurs effets. Oubliez donc BFMTV et ses clones, qui ne font que répé­ter ce que cha­cun des pro­ta­go­nistes vou­dra bien leur dire, tout en fai­sant un choix idéo­lo­gique et non jour­na­lis­tique, sans jamais bien sûr prendre le temps de véri­fier la moindre info, l’im­por­tant étant d’être le pre­mier à la dif­fu­ser afin de vous dire com­ment pen­ser. Leurs « jour­na­listes » ne met­tront pour la plu­part jamais les pieds en Ukraine… mais ils sau­ront tout de ce qui s’y passe.

En atten­dant, rap­pe­lez-vous qu’un dic­ta­teur sévit à l’Élysée, que c’est lui qui vous empêche de vivre libre­ment et de sor­tir où vous vou­lez. S’il y a des blin­dés en Ukraine, il y en avait aus­si à Paris il n’y a pas si longtemps…

Vendredi 25 février 2022

Va t‑on voir fleu­rir des slo­gans « Je suis Ukraine » un peu par­tout ? En tous cas nombre de dra­peaux bleus et jaunes fleu­rissent d’une manière prin­ta­nière, y com­pris là où on ne les atten­drait pas par­ti­cu­liè­re­ment.

Quelques exemples : la série amé­ri­caine (bien sûr) des Simpsons, qui, aujourd’­hui publie une image réunis­sant Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, la mine grave, agi­tant des dra­peaux ukrainiens.

Bien enten­du, la Tour Eiffel s’est éga­le­ment parée des deux cou­leurs ukrai­niennes, mais ce qui est le plus trou­blant, c’est que l’on retrouve ce petit dra­peau ukrai­nien sur… le passe-vac­ci­nal !

Le gou­ver­ne­ment se pré­pare t‑il à désac­ti­ver sans pré­ve­nir les pass sani­taires en sou­tien à l’Ukraine ?

Samedi 26 février 2022

Ce matin, plu­sieurs dizaines de mani­fes­tants s’é­taient réunis à la gare de Golfe Juan pour dénon­cer le pro­jet de dévia­tion de la RN7 dans la commune.

Réunis par une dizaine d’as­so­cia­tions de défense de l’en­vi­ron­ne­ment, ils se sont for­més en cor­tège pour une mani­fes­ta­tion bon enfant mais volon­taire afin de mon­trer l’ab­sur­di­té du pro­jet selon leurs vues.

En effet, cette nou­velle route de confort Cannes/​Antibes aura des consé­quences irré­ver­sibles :

1/​aggra­va­tion du risque d’inondation,

2/​aug­men­ta­tion du tra­fic rou­tier sur ce sec­teur, de la pol­lu­tion de l’air et du bruit,

3/​atteinte à la bio­di­ver­si­té.

Ce pro­jet datant des années 70, est cen­sé désen­gor­ger le tra­fic sur la RN7 qui tra­verse la com­mune, d’au­tant que la route du bord de mer doit être mise en sens unique. Il est vrai qu’aux heures de pointe, le sec­teur (qui récu­père tous les véhi­cules arri­vant de Sophia Antipolis) est très sou­vent embou­teillé, en par­ti­cu­lier l’é­té. Mais sur le revers de la médaille, il va fal­loir imper­méa­bi­li­ser une trame verte conti­nue de 7 hec­tares de terres natu­relles (l’équivalent de 10 ter­rains de foot pro­fes­sion­nels FIFA) et cou­per en deux les col­lines, les che­mins et les val­lons inon­dables de Golfe Juan.

À l’origine, ce pro­jet devait être une voie rapide « 4 voies » mais au vu de l’urbanisation mas­sive de la zone d’implantation, c’est désor­mais un bou­le­vard urbain « 2 voies » de 2,7 km qui est pré­vu.

Une occa­sion per­due de pou­voir conser­ver 7 ha de terres natu­relles ou semi-natu­relles d’une « cou­lée verte » qui auraient pu être uti­li­sés de bien d’autres manières.