Dimanche 9 avril 2023

Imaginez la scène : Petro Porochenko, l’ex-diri­geant ukrai­nien, appelle la semaine der­nière l’ex-pré­sident fran­çais François Hollande.

L’essentiel de l’en­tre­tien porte bien sûr sur la situa­tion en Ukraine.

L’Ukrainien rap­pelle ain­si au Français, l’i­nu­ti­li­té vou­lue des accords de Minsk :

« Je pense que tu es d’accord avec moi pour dire que quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévi­table, mais tu savais qu’il fal­lait toutes ces années pour nous pré­pa­rer, ren­for­cer les effec­tifs pour être prêts à la mener. Les accords de Minsk nous ont don­né un peu de temps pour nous armer. Angela (Merkel, ancienne chan­ce­lière alle­mande) en a récem­ment par­lé. »

Réponse de notre ex :

« (Angela Merkel) a eu rai­son de le dire, car il y avait l’idée que c’était Poutine qui avait vou­lu gagner du temps, mais c’est nous (l’Allemagne et la France ou bien l’OTAN ? ) qui vou­lions gagner du temps pour per­mettre à l’Ukraine de se réta­blir, de ren­for­cer ses moyens mili­taires. »

Hollande recon­naît donc bien que les accords de Minsk étaient une ruse pour mili­ta­ri­ser l’Ukraine, ce que ne cessent de dire ceux qui sont bien sûr, trai­tés de « com­plo­tistes ». Nice Provence Info fut par­mi les pre­miers à dénon­cer cette dupe­rie aux très lourdes consé­quences (lire mon article du 13 décembre 2022 : Hollande et Merkel : res­pon­sables de la guerre en Ukraine).

Détail impor­tant : ce n’é­tait pas l’ex-pré­sident ukrai­nien qui télé­pho­nait mais le duo d’humoristes russes Vovan et Lexus, qui n’en sont pas à leur coup d’es­sai.…

Il n’empêche qu’à la suite du canu­lar, Hollande s’est un peu empê­tré dans ses expli­ca­tions :

« Ce qui compte, ce sont les pro­pos que j’ai tenus, et c’est ceux que je tiens [publi­que­ment] dans toutes les inter­views, sur les accords de Minsk et sur la res­pon­sa­bi­li­té russe ».

Ben voyons…

Lundi 10 avril 2023

Emmanuel Macron était en Chine, où il a ten­té de faire croire à sa gran­deur…

Reçu en cati­mi­ni à l’aé­ro­port par un sous-ministre de je ne sais plus quoi, il a ensuite mon­tré un pro­fil plus que bas devant Xi Jinping, le diri­geant com­mu­niste chi­nois.

Il a qua­li­fié la conver­sa­tion entre eux de « dense et franche », mais à la ques­tion sur Taïwan, pas de réponse dense et franche. Une esquive pour expli­quer que la France ne devait pas « suivre » aveu­glé­ment les USA.

Lui qui a été pla­cé là par l’UE et ceux qui la dirigent obs­cu­ré­ment, veut faire croire à l’exis­tence pos­sible d’un « troi­sième bloc » dans le monde, entre les Américains d’un côté, les Russes et les Chinois de l’autre.

Mensonges sur toute la ligne, puisque l’UE est depuis sa créa­tion une marion­nette dans les mains des USA. Le pré­sident fran­çais et Ursula von der Leyen en ren­dant hom­mage à Jean Monnet au Panthéon au mois de jan­vier 2022, savaient très bien que celui-ci, dési­gné comme « père de l’Europe », était l’homme de paille de Washington. Devenu pen­dant la guerre un intime de Roosevelt et un enne­mi de de Gaulle, il tra­vaille­ra dès la Libération à son « Comité des États-Unis d’Europe », avec son porte-voix Robert Schumann. Celui que le pape François a dis­tin­gué « Serf de Dieu » en 2021. Quand les inter­na­tio­na­lismes se retrouvent…

Ce « Comité des États-Unis d’Europe » est finan­cé par un orga­nisme amé­ri­cain : le Comité amé­ri­cain pour une Europe Unie ! Jusqu’en 1959, les USA injec­te­ront plus de 50 mil­lions de dol­lars aux mou­ve­ments pro-euro­péens.

Jean Monnet rédi­ge­ra lui-même la motion du Bundestag alle­mand condam­nant la déci­sion de de Gaulle de quit­ter le com­man­de­ment inté­gré de l’OTAN.

En 2002, Georges Bush, décla­ra :

« L’Europe, telle qu’elle existe actuel­le­ment, cor­res­pond exac­te­ment aux inté­rêts des Américains ».

Macron ne sait pas tout ça ?

Mardi 11 avril 2023

Ne quit­tons pas le domaine de l’in­fluence amé­ri­caine sur l’Europe macro­nienne…

On apprend que la socié­té Segault, basée près de Paris et qui indique sur son site employer 80 sala­riés, four­nit notam­ment à Naval Group, indus­triel naval de défense fran­çais, les robi­net­te­ries des chauf­fe­ries nucléaires qui équipent les sous-marins nucléaires natio­naux.

À ce titre, elle équipe tous nos navires mili­taires à pro­pul­sion nucléaire, mais aus­si nos cen­trales de pro­duc­tion élec­trique d’origine nucléaire.

Or, on apprend que sa mai­son mère, la socié­té de droit cana­dien Velan, s’apprête à être rache­tée par OPA par Flowserve Corporation, une socié­té mul­ti­na­tio­nale amé­ri­caine.

Encore un peu du déman­tè­le­ment de nos indus­tries au pro­fit des USA ? Et qui plus est, qui touche la Défense natio­nale ?

À quand en France, un « Patriot Act » à la manière amé­ri­caine jus­te­ment, qui inter­di­rait ce genre de transaction ?

Mercredi 12 avril 2023

Nouveauté : le Sénat adopte une pro­po­si­tion LR sur le sys­tème sco­laire.

L’ancien ensei­gnant que je suis, aurait ten­dance à dire : enfin !!!

Mais exa­mi­nons d’un peu plus près le conte­nu de ce pro­jet de loi.

Tout d’a­bord il pro­po­sait le port obli­ga­toire de l’u­ni­forme dans les éta­blis­se­ments. Ce que les séna­teurs ont reto­qué. La mon­dia­li­sa­tion impose que l’on puisse pro­mou­voir marques de jeans ou de sur­vê­te­ments, bas­kets siglées et blou­sons conseillés sur Instagram. Passons.

Le texte entend per­mettre à des éta­blis­se­ments sco­laires volon­taires de dis­po­ser de plus d’au­to­no­mie, à titre expé­ri­men­tal et sous forme contrac­tuelle. Cela concer­ne­rait le recru­te­ment des élèves, l’af­fec­ta­tion des per­son­nels, les moyens bud­gé­taires, l’or­ga­ni­sa­tion péda­go­gique et les dis­po­si­tifs d’ac­com­pa­gne­ment des élèves. Excellente ini­tia­tive qui pour­rait enfin sor­tir les écoles de ce car­can admi­nis­tra­tif qui les étouffe. Attention cepen­dant à ne pas deman­der à la suite trop de pro­jets à rédi­ger, impli­quant un nombre encore accru de réunions, puis­qu’il fau­dra bien rendre compte à un moment ou un autre à la hié­rar­chie…

Autre ini­tia­tive de taille, qui risque de mettre le feu aux poudres syn­di­cales : confé­rer aux direc­teurs l”« auto­ri­té hié­rar­chique » sur les ensei­gnants de leur école, exer­cée aujourd’­hui par l’ins­pec­teur de l’Éducation natio­nale. Une ten­ta­tive avait été faite en 1987 par le ministre de l’é­poque, René Monory, de créer un corps de « maîtres direc­teurs ». Le tol­lé syn­di­cal fut tel que le décret fut très vite abro­gé… Mais aujourd’­hui les écoles sont moins poli­ti­sées, et la main-mise de la gauche com­mu­niste de l’é­poque n’existe plus… à suivre…

La for­ma­tion des ensei­gnants qui était déjà bien affai­blie dans les der­nières années des « Écoles nor­males », avait qua­si­ment dis­pa­ru avec la créa­tion des IUFM par Jospin. Boîtes à bla-bla, on en voyait sor­tir des ensei­gnants par­fois inca­pables d’é­crire sans faute un texte au tableau… Les stages en immer­sion dans les classes n’a­vaient plus l’im­por­tance des anciennes for­ma­tions, et pour­tant… tous les ensei­gnants de ma géné­ra­tion diront que c’é­tait pen­dant ces semaines qu’ils avaient le plus appris, bien plus que dans les cours magis­traux pro­di­gués par des profs qui n’a­vaient par­fois jamais ensei­gné en pri­maire !

Les pro­blèmes de laï­ci­té ren­con­trés depuis le début de l’an­née sco­laire, ne servent pas de leçon. Le pro­jet va conti­nuer de pro­mou­voir ce « vivre ensemble » source de bien des maux, allez com­prendre.

Un volet qui va per­mettre d’y échap­per, concerne l’ins­truc­tion « en famille » qui serait facilitée…

Jeudi 13 avril 2023

Je vous par­lais la semaine der­nière de la visite de Macron à Savines où il s’é­tait ren­du pour par­ler de l’eau, pro­blé­ma­tique en deve­nir à écou­ter tous les experts. L’eau va deve­nir rare, il faut donc l’é­co­no­mi­ser… ou la faire payer plus cher à ceux qui en uti­lisent le plus.

Ça, c’est pour la com.…

Par der­rière, comme bien sou­vent en Macronie, on a d’autres pro­jets.

En mars der­nier à l’Élysée, une dizaine de per­sonnes ont été reçues par Alexis Zajdenweber. Celui-ci est com­mis­saire aux par­ti­ci­pa­tions de l’État depuis sep­tembre 2022, et éga­le­ment admi­nis­tra­teur d’EDF. De quoi a bien pu par­ler ce petit groupe ?

D’un pro­jet qui peut paraître bizarre : expor­ter de l’eau douce issue de rivières fran­çaises, contre des hydro­car­bures du Moyen-Orient ou d’Afrique. Alors que le chef de l’État pro­po­sait d’é­co­no­mi­ser dras­ti­que­ment l’eau, voi­là l’i­dée géniale d’un pro­fes­seur Nimbus qui éclate au grand jour.

Explications : les éco­lo­gistes ont fait remar­quer que la cen­trale hydrau­lique de St Chamas, au bord de l’é­tang de Berre, était ali­men­tée par l’eau du Verdon d’une part, et de la Durance déri­vée, d’autre part. Mais cette eau, après avoir fait tour­ner les tur­bines, rejoint direc­te­ment les eaux de l’é­tang de Berre qui sont cen­sées être… salées ! D’où un pos­sible dérè­gle­ment de l’é­co­sys­tème.

Alors que faire de cette eau ? C’est là que le négo­ciant pétro­lier Xavier Houzel, asso­cié à un ancien direc­teur d‘hôpital Claude Rouy, ont eu la riche idée :

Et si cette eau était récu­pé­rée et échan­gée contre du pétrole ou du gaz ?

« On parle de 19 tan­kers de 200 000 m³ par jour qui par­ti­raient de Fos-sur-Mer, et de 48 tan­kers de 80 000 m³ qui par­ti­raient, eux, de Martigues », pré­cise Vanessa Ratignier, une jour­na­liste de Marianne.

En France, on n’a pas de pétrole, bien­tôt plus d’eau, mais des idées de génie…

Vendredi 14 avril 2023

Comment vous culpa­bi­li­ser, vous, vilain com­plo­tiste, et vous faire com­prendre que vos idées sau­gre­nues sur cer­tains sujets, sont vrai­ment pire que ridi­cules ?

Et bien on uti­lise la vielle ficelle de « l’a­mal­game ».

Un article inté­res­sant du maga­zine Le Point, nous en explique les tech­niques.

On vous inflige des véri­tés toutes faites, sans rai­son­ne­ment, sans preuve, pour les­quelles on vous culpa­bi­lise si vous ne vou­lez pas y croire… dans le cas contraire, vous êtes un com­plo­tiste. Et ça, c’est pas bien !

Pour vous en convaincre, on va vous mettre dans le même sac que d’autres, for­cé­ment ridi­cules. Par exemple, les adeptes de la Terre plate, les néga­teurs de l’Homme sur la Lune, ou récem­ment la théo­rie de Gimms affir­mant que les pyra­mides étaient des cen­trales élec­triques…

Et bien aujourd’­hui, si vous pen­sez que le réchauf­fe­ment de la Terre n’est pas for­cé­ment anthro­pique, si vous pen­sez que le Covid est né dans un labo chi­nois, que les vac­cins à ARN mes­sa­ger sont plus dan­ge­reux que sal­va­teurs, que la guerre en Ukraine a été déclen­chée par les USA, vous êtes immé­dia­te­ment asso­ciés au pre­mier groupe, et for­cé­ment, ça indis­pose.

Deuxième méthode, on va vous clas­ser par­mi les extré­mistes sous pré­texte que les élec­teurs de Mélenchon et Le Pen sont les plus nom­breux à croire aux théo­ries du com­plot.

Une fois qu’on vous aura prou­vé que vous êtes stu­pide et extré­miste, ose­rez-vous encore dou­ter et réflé­chir seul ?

Samedi 15 avril 2023

Il y a peu de temps l’é­quipe de Nice Provence Info débat­tait sur l’Intelligence Artificielle au sujet de l’ap­pli­ca­tion ChatGPT. L’utilisation de ces appli­ca­tions va se répandre à la vitesse Grand V, on peut le pré­dire. Et comme à chaque inno­va­tion, ce qui en sera fait tom­be­ra dans l’ex­cel­lence ou le cani­veau.

Un autre exemple vient de nous être don­né avec un soi-disant repor­tage sur… le mariage du pape. Et oui, vous ne le saviez pas mais François vient de convo­ler avec sœur Eyenga. Après de longues années d’at­tente et d’hé­si­ta­tion, ils se sont enfin dit « oui ».

Les cli­chés ci-des­sous laissent appa­raître le pape, 86 ans, en sou­tane blanche aux côtés d’une jeune femme vêtue d’une robe de mariée ajus­tée d’une traîne. Les deux tra­versent tan­tôt l’allée cen­trale d’une église bon­dée, tan­tôt ils échangent un bai­ser et un regard tendre sur le per­ron d’un édi­fice reli­gieux, au milieu d’un public nom­breux. Le mes­sage les accom­pa­gnant dit que l’Italie est en feu avec cet évé­ne­ment !

Il s’a­git bien enten­du d’une fausse infor­ma­tion créée sur une site d’IA. Certains le regret­te­ront peut-être ?