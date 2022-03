Ma semaine d’observation de l’info (27 mars 2022)

Dimanche 20 mars 2022

À Nice Provence Info, nous avons un esprit éco­lo, au sens noble et non poli­tique du terme. C’est à dire que dans un esprit de non crois­sance, de non gas­pillage et sur­tout de bon sens, nous nous éle­vons contre toutes les aber­ra­tions que la socié­té actuelle veut nous impo­ser afin de faire de nous des citoyens consom­ma­teurs sans cer­velle.

Reportez vous à tous nos anciens articles trai­tant de ces sujets (un moteur de recherche vous y aide­ra) pour vous en infor­mer.

L’écologisme poli­tique au contraire, tend à vou­loir au nom d’une seule idéo­lo­gie, impo­ser des idées, qui, sur le papier, pour­raient être valables et utiles, mais qui sur le ter­rain, se révèlent en fait inuti­li­sables, voire inutiles, voire même car­ré­ment néfastes.

Un bel exemple nous en a été don­né hier en Bretagne.

Des mili­tants « éco­lo­gistes » ont édi­fié un mur en tra­vers des voies fer­rées pour blo­quer un train qui trans­por­tait des céréales, afin de sym­bo­li­ser « un mur en tra­vers des voies de l’agro-industrie ». Par cela, ils entendent ces « fermes usines », où le bétail n’est plus que de la mar­chan­dise, au détri­ment de tout res­pect de la vie natu­relle. Il est par­qué 365 jours par an dans des étables d’où il ne sort que pour se rendre à l’a­bat­toir. Mais, s’il est vrai que mal­heu­reu­se­ment ce type de « ferme » existe, elles sont quand même encore lar­ge­ment mino­ri­taires dans notre pays où les exploi­ta­tions de petite et moyenne taille sont encore majo­ri­taires. Il est bien évident que l’on ne peut accep­ter ce genre d’é­le­vage aujourd’­hui.

Mais là où nous diver­geons d’a­vec les éco­los pro­fes­sion­nels, c’est qu’ils ont déver­sé sur les voies envi­ron 1500 tonnes de céréales (l’é­qui­valent de 6 mil­lions de baguettes) conte­nues dans les wagons. À l’heure où les agri­cul­teurs peinent à vivre, à l’heure où l’on nous dit qu’à cause de la guerre en Ukraine, la pénu­rie de pro­duits céréa­liers va conduire à une hausse des prix consé­quente, on peut quand même logi­que­ment s’in­ter­ro­ger sur le bien-fon­dé de cette action.

Qu’en pense M. Jadot ?

Lundi 21 mars 2022

Yvan Colonna est mort !

La réac­tion des Corses sera t‑elle aus­si vio­lente que lors de l’a­gres­sion du mili­tant natio­na­liste ? Le gou­ver­ne­ment va pro­ba­ble­ment œuvrer en sous-main (Darmanin était pré­sent sur l’île il y a quelques jours) pour évi­ter de gros affron­te­ments en lâchant un peu de lest par-ci par-là…

Si l’État fran­çais porte une res­pon­sa­bi­li­té dans cette tra­gique his­toire, celle-ci n’est quand même pas la plus impor­tante, comme vou­draient le faire croire les indé­pen­dan­tistes dans leur haine anti-fran­çaise. Certes, le pri­son­nier n’a pas été sur­veillé d’une manière satis­fai­sante selon son sta­tut, et l’as­sas­si­nat aurait pro­ba­ble­ment pu être évi­té.

Alors qu’en 2016, le FLNC (du moins une de ses branches) décla­rait son oppo­si­tion à la pro­li­fé­ra­tion de l’Islam sur le sol corse et sa volon­té de se défendre au cas où Daesh vien­drait à per­pé­trer des atten­tats sur l’île.… la res­pon­sa­bi­li­té prin­ci­pale, elle, incombe bien à un citoyen séné­ga­lais musul­man, condam­né à 9 ans de pri­son.

Et c’est là la ques­tion prin­ci­pale que les indé­pen­dan­tistes négligent. L’identité corse, comme l’i­den­ti­té bre­tonne, ou l’i­den­ti­té savoi­sienne repose sur l’ap­par­te­nance à ce que nous appe­lons une « patrie char­nelle », concept défi­ni par Saint Loup. Cette « patrie char­nelle » ne peut être qu’im­bri­quée à son tour dans une autre enti­té, plus grande, de même civi­li­sa­tion, sans quoi nul régio­na­lisme ne peut être viable hors d’un jaco­bi­nisme for­cé­ment réduc­teur.

Malheureusement, nombre de mou­ve­ments régio­na­listes rai­sonnent encore avec un prisme de vue mar­xiste qui les empêche de voir le dan­ger que repré­sente une immi­gra­tion sau­vage, et un islam conqué­rant.

Qu’on y réflé­chisse à deux fois. Quel est le plus grand dan­ger pour nous ? Pour un isla­miste, un Corse, un Breton ou un Savoisien est avant tout un Français, bien plus que ne l’est un Maghrébin.

Alors à choisir…

Mardi 22 mars 2022

L’actualité est tou­jours domi­née par la guerre en Ukraine.

À ceux qui me repro­chaient la semaine der­nière d’être pro-russe, ou du moins de ne mon­trer l’ac­tua­li­té que sous le prisme de la Russie, je ne répon­drai qu’une seule chose : où trou­vez vous ces infos ailleurs que dans notre presse ? Dans les grands jour­naux, sur les chaines TV, sur les sta­tions de radio mains­tream ? Certainement pas, et vous le savez. Ce n’est donc pas faire de la pro­pa­gande que de déve­lop­per une infor­ma­tion qui est cen­su­rée en France !

Pour l’heure petit retour sur les réfu­giés ukrai­niens qui fuient les hor­reurs de la guerre, et qui arrivent en France. Ils génèrent chez nos com­pa­triotes un élan de soli­da­ri­té, de com­pas­sion et de géné­ro­si­té après avoir été en quelque sorte expul­sés de leur pays. Cet élan est tout à notre hon­neur.

Il y a pour­tant eu d’autres expul­sés qui n’ont pas béné­fi­cié du même élan. Comme eux ils sont des mil­liers, comme eux ils ont des enfants, comme eux ils n’ont plus d’emploi. Ces expul­sés, ce sont tous les soi­gnants mis sur la touche par la bande à Macron, qui n’ont plus le droit de tra­vailler pour nour­rir leur famille parce qu’ils ont refu­sé un vaccin.