Marche de la Fierté Française : la France tient bon

Nice Provence Info était pré­sent à Paris pour cou­vrir la Marche de la Fierté Française ini­tiée par Place d’Armes. À défaut des grands médias Main Stream sub­ven­tion­nés par nos impôts, Nice Provence Info, pre­mier site régio­nal de réin­for­ma­tion, a accom­pa­gné jus­qu’à Paris la délé­ga­tion Place d’Armes des Alpes Maritimes, emme­née par Éric Fénu Piétri. La presse natio­nale aux ordres avait reçu l’ordre de ne pas cou­vrir l’événement.

À plus d’un titre cette jour­née fut lumi­neuse :

• Lumineuse au pre­mier sens du terme : un « ély­sée »(1) d’a­zur coif­fait le ciel pari­sien et illu­mi­nait les trois cou­leurs des éten­dards ; les quelques pho­to­graphes pré­sents se sont réga­lés, et tant pis pour les absents.

• La lumière éclai­rait éga­le­ment la tunique des quelques Gilets Jaunes pré­sents venus dire : « On ne lâche rien ».

• Très forte mobi­li­sa­tion pour une orga­ni­sa­tion qui n’exis­tait pas il y a un an.

• Beaucoup de fer­veur, d’a­mi­tié, de sym­pa­thie spon­ta­née, de digni­té aus­si par­mi les mani­fes­tants qui n’ont pas l’in­ten­tion d’i­ma­gi­ner que leur vie n’a pas eu de sens.

Parfois un peu longues, les inter­ven­tions des ora­teurs ont redon­né espoir à une France qui aurait ten­dance à se déses­pé­rer sous les coups de bou­toir d’une élite décadente.

Bien sûr à deux semaines d’une échéance élec­to­rale déci­sive, Place d’Armes inter­pelle tous les can­di­dats qui brigue la Présidence et donc la res­pon­sa­bi­li­té de « chef des Armées »(2) sur dix pro­po­si­tions sur les­quelles nous reviendrons.