Les dix propositions de Place d’Armes

Les 10 Propositions

1 – Simplification et accé­lé­ra­tion des pro­cé­dures en faveur des familles de mili­taires morts pour la France ou vic­times de stress post-trau­ma­tique.

2 – Instauration chaque année d’une Journée des Vétérans à une date sym­bo­lique de l’Histoire mili­taire de la France.

3 – Expulsion des délin­quants et des cri­mi­nels étran­gers.

4 – Fin de la double natio­na­li­té dans les Armées, ain­si que pour les élus de la République, les gou­ver­nants et les agents de l’État.

5 – Révision du code de la natio­na­li­té en vue d’un strict dur­cis­se­ment des condi­tions d’acquisition de la natio­na­li­té fran­çaise.

6 – Rétablissement de la maî­trise des fron­tières du ter­ri­toire natio­nal.

7 – Formation de la jeu­nesse à l’esprit de défense.

8 – Formation aux ques­tions de défense préa­lable à l’exercice de fonc­tions exé­cu­tives.

9 – Dans un but de sou­ve­rai­ne­té et d’au­to­no­mie, recours sys­té­ma­tique aux entre­prises fran­çaises pour la four­ni­ture de maté­riel des­ti­né à la défense de la Nation.

10 – Relèvement signi­fi­ca­tif de la part de bud­get consa­crée aux Armées pour pou­voir faire face aux conflits de masse et de haute intensité.