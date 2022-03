L’irresponsabilité climatique de l’aéroport Nice – Côte d’Azur

Le « Monde d’Après » annon­cé par Macron le 16 mars 2020, res­semble en fait au Monde d’Avant… en pire.

Écoutons Emmanuel Macron ce 16 mars 2020 : « Le gou­ver­ne­ment pré­sen­te­ra d’ici 15 jours, sur la base de ces prin­cipes, le plan de L’APRÈS 11 mai et les détails d’organisation de notre vie quo­ti­dienne », plus loin : « Il est de notre res­pon­sa­bi­li­té de bâtir dès aujourd’hui des soli­da­ri­tés et des coopé­ra­tions nou­velles. Il nous revien­dra aus­si, dans les pro­chaines semaines, de pré­pa­rer l’APRÈS. » Puis :« Je revien­drai donc vers vous pour par­ler de cet APRÈS. »

On voit ce que cela donne :

• ins­tau­ra­tion du pas­se­port numé­rique au pré­texte d’une fausse pan­dé­mie

• dégra­da­tion inexo­rable du pou­voir d’a­chat, et en même temps

• aug­men­ta­tions fortes de l’in­sé­cu­ri­té et de

• la pol­lu­tion.

L’aéroport de Nice – Côte d’Azur est la vitrine de la manipulation orchestrée autour du CO 2

Tandis que la guerre aux émis­sions de gaz à effet de serre est décla­rée et prend chaque jour plus de rudesse, cer­tains vec­teurs de pol­lu­tion sont non seule­ment tolé­rés mais encouragés.

Va com­prendre, Charles…