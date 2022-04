Ma semaine d’observation de l’info (3 avril 2022)

Dimanche 27 mars 2022

Affaire Ferreira

Après l’ar­res­ta­tion mus­clée de l’a­vo­cate Virginie de Araujo-Recchia, enle­vée par la police devant son domi­cile en pré­sence de ses enfants, c’est à une autre affaire que l’on est confron­té en ce début de semaine.

On sait que depuis quelques mois des rumeurs courent sur la « mas­cu­li­ni­té » de Brigitte Macron. Amandine Roy a est pour­sui­vie en jus­tice par la pre­mière dame pour le simple fait avoir inter­viewé Natacha Rey, la jour­na­liste qui la pre­mière a pré­sen­té un argu­men­taire sur le fait que Brigitte Macron serait un trans­sexuel (lire L’Élysée par­vien­dra-t-il à étouf­fer l’affaire Scrogneugneux ? du 19 décembre 2021).

Cette fois-ci l’af­faire semble plus grave puis­qu » une mili­tante citoyenne enga­gée chez les Gilets Jaunes, Isabelle Ferreira, vient d’être retrou­vée morte noyée à 400 km de chez elle, dans des cir­cons­tances assez troubles.

Selon ses proches, elle était sur le point de faire des révé­la­tions sur l’af­faire Jean-Michel Trogneux – Brigitte Macron. Elle avait un ren­dez-vous avec des jour­na­listes, mais elle ne s’y est pas ren­due.

Des cen­taines d’in­ter­nautes se posent la ques­tion de savoir ce qu’elle fai­sait à Saint Malo sans aucune rai­son appa­rente. Et pour­quoi Twitter a sup­pri­mé les hash­tags #IsabelleFerreira qui ne sont même plus sug­gé­rés en écri­ture auto­ma­tique. Qui cherche donc à noyer le poisson ?

Lundi 28 mars 2022

Meeting plus que réus­si pour Éric Zemmour hier au Trocadéro : plus de 100 000 billets numé­ro­tés (donc chiffre véri­fiable) ven­dus. Le lieu qui selon cer­tains n’a­vait pas por­té chance à Sarkozy en 2012, ni à Fillon en 2017 n’a pas inquié­té le « Z ».

La dif­fu­sion de la vidéo de ce mee­ting sur les dif­fé­rents réseaux aurait selon « Reconquête », tou­ché plus de 7 mil­lions de per­sonnes. Un chiffre com­men­té de cette manière sur le net :

• 7 mil­lions de spec­ta­teurs, pro­ba­ble­ment tous élec­teurs de Zemmour, et peut être pas seuls devant leur écran…

• 48 mil­lions d’é­lec­teurs ins­crits, moins 30% d’abs­ten­tions, soit envi­ron 33 mil­lions de votants.

• 7 mil­lions sur 33… cela ferait envi­ron 22% de voix au pre­mier tour.…

Loin des chiffres « offi­ciels » dis­tri­bués par les mai­sons de son­dages com­plices et res­sas­sés par les médias subventionnés…

Mardi 29 mars 2022

Je par­lais dans un article récent de l’im­pli­ca­tion amé­ri­caine dans les labo­ra­toires bio­lo­giques situés en Ukraine.

On en apprend un peu plus aujourd’­hui. Il paraî­trait que le finan­ce­ment de cer­tains de ces labo­ra­toires bio­lo­giques ait été en par­tie réa­li­sé par un fonds d’in­ves­tis­se­ment appar­te­nant à un cer­tain Hunter Biden, qui n’est autre que le fils du pré­sident américain.

Il y aurait en outre un lien étroit entre ce fonds d’in­ves­tis­se­ment et les prin­ci­paux entre­pre­neurs du dépar­te­ment amé­ri­cain de la Défense. Un docu­ment daté de 2015, non authen­ti­fié, fait état d’un pro­gramme de près de 32 mil­lions de dol­lars visant à orga­ni­ser le tra­vail des labo­ra­toires, construits et moder­ni­sés par le gou­ver­ne­ment amé­ri­cain, ain­si qu’à sur­veiller les mala­dies infec­tieuses et à mener des tra­vaux pour… « réagir rapi­de­ment aux épi­dé­mies ».

Le pro­gramme men­tion­nait éga­le­ment par­mi ses objec­tifs « la col­lecte, le trai­te­ment, le sto­ckage tem­po­raire et le trans­port en toute sécu­ri­té des échan­tillons cli­niques ».

On com­prend pour­quoi les auto­ri­tés amé­ri­caines et ukrai­niennes ne tenaient pas à ce que les Russes mettent la main sur ces labo­ra­toires. Mais main­te­nant c’est fait.

Mercredi 30 mars 2022

Retour sur les mee­tings élec­to­raux.

Macron se décide tout de même à par­ti­ci­per à un mee­ting pour sa cam­pagne, pres­sé sans doute par une opi­nion publique qui ne com­prend pas pour­quoi le chef de l’État refuse tou­jours de se confron­ter réel­le­ment au Peuple. On se sou­vient de sa pres­ta­tion du 6 mars, où les ques­tions avaient été pré­pa­rées et dis­tri­buées à l’a­vance à un public lar­ge­ment encar­té LREM, où même Jean Lassalle n’a­vait pas pu par­ti­ci­per (lire Ma semaine du 13 mars).

Cette fois-ci le but est de trou­ver du monde, il n’est pas ques­tion de ne ras­sem­bler que 2000 per­sonnes comme à Nice, quand un Zemmour en ras­semble plus de 100 000 à Paris. Aussi, la salle de la Défense Aréna comp­tant envi­ron 30 000 places, il faut abso­lu­ment la com­bler. Alors ven­dre­di der­nier, les cadres de LREM se sont vu pro­po­ser un chal­lenge un peu par­ti­cu­lier : rameu­ter le plus de mili­tants pos­sible !

Pour cela, un petit jeu-concours est orga­ni­sé : les 400 meilleurs rabat­teurs gagne­ront des lots, un peu comme dans les lotos de vil­lage fleu­ris­sant avant Noël. Mais là, ils ne gagne­ront pas de panier gar­ni de vic­tuailles locales, ni de bou­teilles assor­ties, on pro­met des lots pres­ti­gieux.

Les cinq pre­miers du clas­se­ment auront droit, je cite « à un moment pri­vi­lé­gié et unique après le mee­ting ». On n’en sait pas plus… un remake de la fête de la musique ? Sur le per­ron de l’Élysée avec de jeunes éphèbes bron­zés en mar­cel blanc ?

Les dix sui­vants auront la chance et le pri­vi­lège de par­ti­ci­per au tour­nage de la mini-série « Le can­di­dat ». Passer à la télé avec le Président, n’est-ce pas le sum­mum de la noto­rié­té ?

Les vingt sui­vants se ver­ront invi­tés à un temps d’« échange avec un ministre ». Qui aura le plus de faveurs ? Schiappa ou Castex ?

Pour les 35 sui­vants, c’est un bon d’a­chat à dépen­ser à la bou­tique de cam­pagne de LREM !

Ensuite, 100 auront droit à un por­trait dédi­ca­cé, et les 200 der­niers à un apé­ro convi­vial au QG de cam­pagne.

Si vous êtes tentés…

Jeudi 31 mars 2022

Toujours les « mee­tings » de Macron…

Si vous n’êtes pas dûment auto­ri­sé, il n’est pas ques­tion d’y poser une ques­tion ou d’in­ter­ve­nir de quelque manière que ce soit.

Un homme ayant pris la parole lors d’une simple réunion orga­ni­sée dans le XIIe arron­dis­se­ment pari­sien s’est fait rapi­de­ment éva­cuer de la salle.

Alors qu’il inter­ve­nait à pro­pos du manque d’ef­fec­tif dans le milieu hos­pi­ta­lier, il a fait valoir la légi­ti­mi­té de sa prise de parole, sou­li­gnant qu’il s’ex­pri­mait en tant qu’op­po­sant poli­tique.

Mais les bornes ont été dépas­sées au moment où il a évo­qué le nom de McKinsey, le fameux cabi­net qui cause tant de sou­cis actuel­le­ment au gou­ver­ne­ment. Les huées ont accom­pa­gné son pro­pos et l’in­ter­ve­nant a été promp­te­ment éva­cué hors de la salle par des pro­bables vigiles dégui­sés en sup­por­ters, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous.