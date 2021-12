L’Élysée parviendra-t-il à étouffer l’affaire Scrogneugneux ?

Depuis quelques jours la Toile s’en­flamme pour une enquête menée pen­dant trois ans par la jour­na­liste Natacha Rey qui l’a convain­cue que Brigitte Trogneux épouse Macron n’est autre que Jean-Michel Trogneux. Rien que ça !

Cela paraît de prime abord invrai­sem­blable et nous n’en aurions pas par­lé si cette infor­ma­tion n’é­ma­nait pas du très sérieux et très res­pec­té site Faits et Documents :