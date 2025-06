À Paris, bientôt comme à Los Angeles

Théo Malini montre clai­re­ment qui fomente les émeutes de Los Angeles, qui sont du reste — on ne s’en éton­ne­ra pas — en train de se pro­pa­ger dans les grandes villes américaines.

Les élites sata­nistes inves­tissent mas­si­ve­ment dans le chaos aux États-Unis car l’ac­ci­dent Trump les embar­rassent. Elles ont tout ten­té pour empê­cher sa réélec­tion, y com­pris l’as­sas­si­nat. Mais rien n’y fit et voi­là Donald Trump qui casse l’État Profond :

Trump repré­sente un obs­tacle à l’a­vè­ne­ment du Nouvel Ordre Mondial de l’o­li­gar­chie finan­cière. Voilà pour­quoi c’est aux États-Unis que celle-ci joue son va-tout. En France ce sera plus facile avec Macron qui est l’al­lié de cette oli­gar­chie et qui fait le job de l’in­té­rieur(2).

Pour l’ins­tant à Paris comme à Los Angeles, ce sont des voi­tures qui brûlent, mais très vite les émeu­tiers mer­ce­naires, ici et là-bas, sor­ti­ront les armes à feu.

L’immigration mas­sive impo­sée prend alors tout son sens :

ces immigrés clandestins sont là pour fournir les troupes d’émeutiers aux ordres de l’oligarchie

Ceux-ci ne cherchent nul­le­ment à s’in­té­grer dans les « pays d’ac­cueil ». Ils sont là dans l’at­tente de leur « Grand Soir ».

Ce plan mondial ne réussira pas car :

• Trump n’est pas Macron et a recours à l’ar­mée pour réta­blir l’ordre tan­dis que Macron, lui, entre­tient le désordre ;

• une révo­lu­tion de cette enver­gure doit s’ap­puyer sur le Peuple, même mino­ri­taire (la mino­ri­té agis­sante), ce qui n’est pas le cas ici ; l’o­li­gar­chie ne peut s’ap­puyer que sur son argent qui sert à sou­doyer les médias, les par­tis poli­tiques, les syn­di­cats, mais cela ne suf­fi­ra pas pour faire bas­cu­ler l’Histoire car le Peuple doré­na­vant s’é­veille — même si on peut pen­ser que c’est très lent — grâce notam­ment à l’ac­tion des sites libres d’in­for­ma­tion comme le nôtre, et bien d’autres, comme la chaîne de Théo Malini. Il suf­fit de les chercher.

Avis de tem­pête : tenez bon ! Gardez le cap vers la Lumière !