Louez l’amour que vous n’avez pas eu

Voici le clas­se­ment des pre­miers réseaux d’en­tre­prises de ser­vices à la per­sonne en fonc­tion du nombre d’a­gences [source Aladom] :

• O2 Care Services : O2 emploie aujourd’hui 13500 sala­riés et appar­tient au groupe OuiCare.

• Axéo Services : Le groupe La Poste ?] est action­naire majo­ri­taire d’Axéo Services qui emploie 4500 sala­riés.

• Shiva (Groupe Domia Group) : 230 agences en fran­chise – ménage et repas­sage.

• Adhap (Groupe Orpéa) : Adhap Services emploie 7000 sala­riés.

• Azaé (ancien­ne­ment A2micile).

• Petits-fils (Groupe Korian).

• Âge d’Or : Cette entre­prise fait figure de pion­nière dans le sec­teur des ser­vices à la per­sonne, la fran­chise de ser­vices aux per­sonnes âgées a été créé en 1991. Elle fut le tout pre­mier acteur pri­vé à se lan­cer sur le mar­ché des pres­ta­tions de ser­vices à domi­cile qui était jus­qu’a­lors domi­né par des asso­cia­tions.

(liste non exhaustive)