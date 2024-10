Incendie criminel de Notre-Dame de Paris : les faits sont là

Analyse technique de l’incendie de Notre-Dame et conclusions

En février der­nier (2019) la char­pente a été trai­tée, (voir le repor­tage sur France 2) contre les insectes avec un gel.

Elle ne l’avait jamais été en plus de 800 ans d’exis­tence, Paris étant par­mi les zones géo­gra­phiques les moins infes­tées par les ter­mites et autres insectes nui­sibles en France.

Il n’y avait donc aucune rai­son valable pour pro­cé­der à cette désinsectisation !

Le 15 avril 2019 la char­pente prend feu et brûle en fai­sant un bruit très impor­tant pour un feu de bois situé à cette hau­teur. Ce bruit gêne les repor­ters les obli­geant à s’éloigner pour faire leur tra­vail. De sur­croît, le feu aug­mente assez signi­fi­ca­ti­ve­ment au moment où les pom­piers sont inter­ve­nus comme si l’eau acti­vait les flammes !

La char­pente est en chêne. Or le chêne sec ne fait pas de flamme, il rou­geoie d’où l’intérêt d’un tel bois pour les che­mi­nées car c’est un feu qui dure très long­temps : une bûche de chêne peut tenir faci­le­ment un feu toute la nuit.

Des vidéos de bonne foi (non tru­quées) (camé­ra de sur­veillance) mon­tre­ront par la suite une per­sonne sur le toit de la cathé­drale s’activant avec du feu sous forme d’éclairs ou au moins de grosses lueurs très brèves et jaunes-oran­gées comme seront les flammes de la char­pente ensuite, après le départ des ouvriers. Puis cette per­sonne disparaît.

L’entreprise, qui a dés­in­sec­ti­sé, a été ber­née en répan­dant non pas un pro­duit dés­in­sec­ti­seur mais un pro­duit pyro­tech­nique qu’on lui a obli­ga­toi­re­ment four­ni car elle n’est pas en mesure de le pro­duire sur le plan chi­mique. Le pro­duit de type « ther­mite » est com­po­sé d’oxyde de fer et d’aluminium métal­lique ce qui donne la cou­leur aca­jou obte­nue après la pul­vé­ri­sa­tion et la cou­leur des flammes jaunes-oran­gées de l’incendie.

Depuis février le pro­duit, sans doute asso­cié à une colle, a séché et s’est soli­di­fié sur les poutres comme une pâte deve­nue très fine, une sorte de ver­nis, sauf que ce n’était pas du vernis….

Le 15 avril 2019, il ne suf­fi­sait plus que d’un vrai « pot ther­mique » géné­rant une cha­leur intense de 2200 degrés grâce à

la ther­mite, pour per­cer la toi­ture par sa très forte tem­pé­ra­ture et allu­mer ain­si toute la char­pente pré-imbi­bée située

néces­sai­re­ment juste en des­sous du toit. Le pot ther­mique, c’est la per­sonne vue sur le toit avec des flammes jaunes-oran­gées qui met le feu.

En fait toute la char­pente était un pot ther­mique avec cette fausse désinsectisation.

D’après les vidéos mon­trant des éclairs ou des flammes oran­gées-jaunes le pot ther­mique ini­tial a été allu­mé clas­si­que­ment avec une mèche de magné­sium par la per­sonne sur le toit, la toi­ture est en plomb donc aucun pro­blème de perçage.

Après l’amorçage sur le toit le feu a gagné toutes les par­ties pul­vé­ri­sées pen­dant la fausse dés­in­sec­ti­sa­tion. Sous l’action des lances incen­dies le feu aug­mente dans un 1er temps car l’eau active ce type de pyro­tech­nie avec des cré­pi­te­ments intenses et même de petites explo­sions. Si l’eau active ce genre de feu c’est en rai­son de l’extrême cha­leur pro­duite. En effet l’eau se craque au-des­sus de 1100 degrés (elle se dis­so­cie en se vapo­ri­sant pour les néo­phytes) libé­rant ain­si ses deux gaz : l’hydrogène et l’oxygène d’où les flammes sur un bois qui d’ordinaire n’en fait pas. Ces deux gaz : H ² et O s’additionnent à l’oxyde de fer et à l’aluminium, aug­men­tant la com­bus­tion !

Ce qui explique pour­quoi la char­pente a flam­bé comme un feu de paille sous les lances à incen­die, les pom­piers ne sachant pas à quel genre de feu ils avaient affaire, et pour cause !

Un pot ther­mique est capable de détruire un char, c’est pour ça qu’il a été inventé !

Lors d’un incen­die, une couche de char­bon se forme autour des poutres de grosse sec­tion comme celles uti­li­sées pour assem­bler la char­pente de Notre Dame. Cette couche isole le cœur de la poutre, ce qui lui per­met de résis­ter mal­gré les flammes, en d’autres termes, sans accé­lé­ra­teur de com­bus­tion, le feu se ser­rait éteint de lui-même !

Il s’agit donc d’un atten­tat gran­diose, soi­gneu­se­ment cal­cu­lé et qui ne peut être l’œuvre que d’esprits per­vers de la pire espèce venant d’un État et non pas d’un simple qui­dam ou ter­ro­riste primaire.

Florence Vivès