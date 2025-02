Conseil constitutionnel : la très prévisible trahison du RN

La nomi­na­tion pour 9 ans de Richard Ferrand au poste de pré­sident du Conseil consti­tu­tion­nel a pro­vo­qué une onde de choc par­mi les rares per­sonnes qui croyaient encore à l’intégrité ver­tueuse des par­le­men­taires du par­ti de Marine Le Pen et qui voient le sol s’écrouler sous leurs pieds.

Il faut dire que les 16 dépu­tés de la com­mis­sion des Lois sous éti­quette RN se sont oppor­tu­né­ment abs­te­nus afin de ne pas entra­ver l’accession de Ferrand à ce poste-clé.

On sait que Richard Ferrand avait été mis en exa­men en 2019 dans l’affaire dite des « Mutuelles de Bretagne » dans laquelle il « était soup­çon­né d’a­voir pro­fi­té de sa situa­tion de direc­teur géné­ral des Mutuelles de Bretagne, de 1998 à 2012, pour favo­ri­ser sa com­pagne, lui per­met­tant d’a­che­ter en 2011 un bien immo­bi­lier à Brest sans débour­ser un cen­time(1) » avant que la Cour de Cassation ne conclue à sa pres­crip­tion. Ferrand a cepen­dant été contraint de jus­ti­fier sa can­di­da­ture devant l’Assemblée natio­nale et le Sénat(2).

« Comme Laurence Vichnievsky et Philippe Bas, les deux autres futurs membres du Conseil consti­tu­tion­nel, vali­dés sans ani­croche par l’Assemblée natio­nale pour la pre­mière et le Sénat pour le second, Richard Ferrand va donc pou­voir s’installer dans l’institution de la rue de Montpensier. Mais le vent du soup­çon souffle déjà sur cette nomi­na­tion. “Le RN va payer cher ce choix auprès de son élec­to­rat. Mais s’ils ont déci­dé de prendre ce risque, c’est que le deal vaut cher”, consi­dère la com­mu­niste Elsa Faucillon, non sans sous-enten­dus. “Ça sent la magouille”, a fus­ti­gé Julien Dive (LR). » (Le Figaro du 19 février 2025)

« C’est un cadeau auquel Emmanuel Macron ne s’at­ten­dait pas. Richard Ferrand, son can­di­dat au poste aus­si pres­ti­gieux que névral­gique de pré­sident du Conseil consti­tu­tion­nel pour les neuf années à venir, a été vali­dé par le Parlement… à une voix près. Et ce, grâce à l’abs­ten­tion des 16 dépu­tés du prin­ci­pal par­ti d’op­po­si­tion, le Rassemblement natio­nal, tous membres de la com­mis­sion des Lois. De la gauche jus­qu’au par­ti Les Républicains, les par­le­men­taires de tous bords ont promp­te­ment dénon­cé une absence de légi­ti­mi­té de Ferrand, d’un côté, et une com­pro­mis­sion du RN, de l’autre. “Il y a les paroles, mais il y a sur­tout les actes : Marine Le Pen devra s’en expli­quer devant les Français”, a, par exemple, grif­fé le patron des dépu­tés LR et can­di­dat à la pré­si­dence du par­ti de droite, Laurent Wauquiez. » (Le Point du 19 février 2025)

Les réac­tions de per­son­na­li­tés diverses venant de la poli­tique alter­na­tive ou des réseaux sociaux comme celles de Florian Philippot, de Jim le Veilleur(3), de Fabrice Di Vizio(4) ou du site Qactus.fr(5) vont toutes dans le même sens : le RN vient de signer son arrêt de mort poli­tique, cou­pable de tra­hi­son mani­feste envers ses 11 mil­lions d’électeurs et envers, donc, le peuple français.



On parle sou­vent de « par­ti godillot » pour dési­gner les membres d’un groupe poli­tique qui suivent sans mur­mu­rer les consignes de vote ou de com­por­te­ment don­nées par ses diri­geants(6).

On ne peut guère faire réfé­rence au sou­lier rus­tique de M. Godillot pour dési­gner celui qui chausse avec finesse et, peut-être, un brin de pré­cio­si­té — le célèbre raf­fi­ne­ment à la fran­çaise que tout le monde nous envie — celui de bon goût et de bon cuir qui galbe élé­gam­ment le pied de nos par­le­men­taires d’extrême-droite qu’on pour­rait plus judi­cieu­se­ment dési­gner par l’expression « d’extrême-vide ».

À pro­pos de chaus­sures, qui ne se sou­vient de celles que col­lec­tion­nait un « Young Leader » proche des cercles ély­séens au pré­nom plai­sam­ment exo­tique, Aquilino Morelle, marié à la pré­si­dente de la BNF (Bibliothèque natio­nale de France) qui avait été obli­gé, avant d’être contraint à la démis­sion, de se défendre en pré­ci­sant qu’il ne pos­sé­dait qu’une dizaine de paires de Weston dont il confiait le cirage à un employé de l’Élysée(7) ; on ne sau­ra rien de l’existence d’éventuels paires de Tod’s ou de Berluti, à moins que l’intéressé n’ait conclu un contrat d’exclusivité avec Weston. Le même Morelle traî­nait quand même d’autres cas­se­roles en lien avec Big Pharma qui expliquent plus sérieu­se­ment son évic­tion de la scène poli­tique.

L’évocation de ces (coû­teuses) futi­li­tés nous per­met de reve­nir bru­ta­le­ment au cœur du pro­blème bien fran­çais de l’utilisation du per­son­nel politique.

Le RN dis­po­sait de 89 dépu­tés depuis les élec­tions légis­la­tives de juin 2022 puis de 124 dépu­tés en 2024 après la dissolution.