Candace Owens, épisode 6 : interview de Xavier Poussard

Xavier Poussard existe donc bel et bien ! Candace Owens l’a inter­viewé ! Nous décou­vrons un jeune homme cour­tois et humble. Et pour­tant quel cou­rage ! quelle déter­mi­na­tion ! il lui fal­lu pour en arri­ver là : décou­vrir et pré­sen­ter la véri­té, tout simplement.

Nous lui expri­mons ici toute notre recon­nais­sance, à laquelle nous atta­chons Natacha Rey et Amandine Roy, pre­mières révé­la­trices de cette incom­men­su­rable et dia­bo­lique machination.

Le « couple » qui occupe actuel­le­ment le Palais de l’Élysée a choi­si une démarche jus­qu’au-bou­tiste sui­ci­daire en cam­pant sur le déni total et bru­tal tout en mena­çant les révé­la­teurs de véri­té. Il eût été pour­tant tel­le­ment plus simple de répondre aux ques­tions simples posées par Natacha Rey, Amandine Roy, Xavier Poussard ou encore Candace Owens.

Ce qui fait que c’est à pré­sent Donald Trump qui va s’en occu­per ! Macron a tout gagné !