Ils pensaient que ça pouvait durer toujours

Cela a par­fai­te­ment bien fonc­tion­né en France avec le Front National, puis le Rassemblement National. À tel point que l’on pou­vait se deman­der si cette situa­tion ne conve­nait pas, dans le fond, à ses diri­geants.

Les jeunes mili­tants ne l’en­tendent pas de cette oreille. S’ils s’en­gagent, et il faut du cou­rage pour s’en­ga­ger au Rassemblement National que tout le Système dia­bo­lise métho­di­que­ment, s’ils s’en­gagent donc ce n’est pas pour ser­vir d’a­li­bi, d’« idiots utiles » au Système. S’ils s’af­fichent et se pré­sentent aux élec­tions, c’est pour être élus et faire chan­ger les choses.

Si le FN conquiert la mai­rie de Dreux en 1983 grâce à une alliance avec le RPR, il fau­dra attendre 34 ans — une géné­ra­tion —pour que ce par­ti l’emporte en 2007 dans 14 villes. Malgré des attaques sys­té­ma­tiques des médias sub­ven­tion­nés contre ces nou­veaux maires, ceux-ci recueillent l’as­sen­ti­ment de leurs admi­nis­trés et sont sou­vent réélus. Ce sont les pion­niers d’un ancrage territorial.

Pour conte­nir cette pous­sée, le Système poli­ti­co-média­tique ne cesse de conso­li­der le pla­fond de verre. Le Rassemblement National est, et doit res­ter INFRÉQUENTABLE. La dia­bo­li­sa­tion ne fai­bli­ra jamais. Louis Boyard, dépu­té LFI du Val de Marne, refuse osten­si­ble­ment de ser­rer la main d’un dépu­té du Rassemblement National (juin 2022). Nous dénon­cions récem­ment les ensei­gnants qui se per­mettent d’an­non­cer qu’ils feront grève si le Rassemblement National l’emportait, bafouant ain­si scan­da­leu­se­ment le res­pect du suf­frage universel.

Et le Peuple dans tout ça ?

Il n’en peut plus et s’exas­père de cette situa­tion où les mani­pu­la­teurs ne cessent de don­ner des leçons de morale et de démo­cra­tie tan­dis qu’ils mènent le pays à la ruine.

La pres­sion monte, mais le pla­fond de verre tient bon grâce à une répres­sion métho­dique de toute vel­léi­té contes­ta­trice. Le mou­ve­ment des Gilets Jaunes est bru­ta­le­ment répri­mé tan­dis que les mesures liber­ti­cides se mul­ti­plient. Jusqu’à ce que…

… le verre ne finisse par céder. La pres­sion conte­nue pen­dant plu­sieurs dizaines d’an­nées va se déver­ser, et ce sera la faute des mani­pu­la­teurs qui pen­saient que leur for­fai­ture dure­rait toujours.

La presse com­mence à le pres­sen­tir. C’est ain­si que le Midi Libre titre ce matin : En Occitanie, exit le pla­fond de verre, le RN fait explo­ser les comp­teurs et accen­tue son poids régio­nal. En Occitanie, mais « pas que », comme on dit main­te­nant. Le pla­fond de verre a explo­sé par­tout. L’avantage du Rassemblement National s’ac­cen­tue­ra dimanche pro­chain, pour plu­sieurs rai­sons :

• Les Français ne voient pas quelle majo­ri­té pour­rait diri­ger le pays en dehors de l’Union natio­nale enclen­chée par Bardella et Ciotti. Quelle est l’al­ter­na­tive ? LFI ? Mais avec qui ?

• Malgré la pos­ture hon­teuse des caciques de l’an­cien par­ti Les Républicains qui refusent toute idée d’al­liance avec le RN, sur le ter­rain, les élus et les élec­teurs LR rejoin­dront le camp des vain­queurs annon­cés. « L’espoir chan­gea de camp, le com­bat chan­gea d’âme » selon Victor Hugo.

Les ensei­gnants cou­ra­geux se met­tront en grève, ça tombe bien, c’est les vacances ! D’ici la ren­trée les esprits se seront accli­ma­tés à la nou­velle donne.