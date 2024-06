Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours

Cette phrase est attri­buée à Napoléon. Elle valide par­fai­te­ment ce bon cro­quis de Miège qui vaut un long dis­cours : « Je pra­tique mais je n’y crois pas ».

Beaucoup de Français floués, voire dégoû­tés, sont en effet dans cette situa­tion de désa­bu­se­ment. Cela concerne aus­si de nom­breux chré­tiens, désa­bu­sés qui conti­nuent de pra­ti­quer, bien qu’ils ne croient plus (en l’Église de Rome). De manière plus géné­rale les Français font face à une dés­illu­sion envers toutes leurs ins­ti­tu­tions qu’ils pra­tiquent sans plus y croire.

Mais alors, que faire ?

Qu’est-ce qu’on fait demain, dimanche 30 juin 2024 ? Si « on n’y croit plus », alors on reste à la mai­son ?

Le des­sin de Miège nous éclaire : « Pratiquons quand même », ne serait-ce que par habi­tude. Et puis ne pas pra­ti­quer, c’est don­ner rai­son à ceux qui pra­tiquent en y croyant et qui nous conduisent au désastre.

Demain pra­ti­quez ! Pas la peine de trop y croire. Pas la peine de voter POUR, il suf­fit de voter CONTRE. L’un de nos lec­teurs pos­tait ce com­men­taire sur notre site que nous repro­dui­sons tel quel :