Macron avait complètement inféodé Les Républicains

Le psy­cho­drame que la France vit depuis l’an­nonce par Emmanuel Macron de la dis­so­lu­tion (atten­due) de l’Assemblée natio­nale, finit d’ou­vrir les yeux des Français les plus cré­dules sur les méca­nismes pro­fonds de la vie politique.

La clé de voûte est le plafond de verre

Comprenez : tout s’ar­ti­cule autour de la dia­bo­li­sa­tion soi­gneu­se­ment orches­trée du Rassemblement National qui per­met de fixer, puis de neu­tra­li­ser l’opposition.

Cela fonc­tionne si bien que toute la classe est désem­pa­rée par la déci­sion d’Éric Ciotti de faire alliance avec le Rassemblement National. C’est pro­ba­ble­ment la rai­son pour laquelle nos vedettes poli­ti­ciennes nous sortent les âne­ries les plus gro­tesques (voir nos édi­tions précédentes).

Le maire de Nice remet cela en décla­rant à la une de Nice Matin qui relaie scru­pu­leu­se­ment les consignes parisiennes :

Ciotti, décré­di­bi­li­sé ? C’est plu­tôt Estrosi qui se décré­di­bi­lise puisque la Justice lui donne tort en sta­tuant que la des­ti­tu­tion de Ciotti, à laquelle il a acti­ve­ment pris part, n’est pas valide. Mais il connait bien l’ef­fi­ca­ci­té de l’in­ver­sion accusatoire.

Le maire de Nice conti­nue sur sa lan­cée en pages intérieures :

Estrosi, lui, rampe devant Macron

Mais il ne se voit pas. Il ne s’en­tend pas non plus lors­qu’il déclare : « Et si je devais perdre, eh bien, ce n’est pas grave : je ne suis pas rava­gé par l’ob­ses­sion de gar­der une place. Mon exi­gence, c’est de ne pas tra­hir [sic ! Dans les texte] les gens qui me font confiance. [ … ] Je ne peux pas ima­gi­ner un seul ins­tant que le Rassemblement National va gagner. »

Conclusion : Macron avait tel­le­ment bien inféo­dé Les Républicains que Christian Estrosi sou­haite clai­re­ment la vic­toire de l’u­nion de toutes les gauches qui ne pour­ra gou­ver­ner qu’a­vec les quelques dépu­tés macro­nistes res­ca­pés. Mais c’est bien ce qu’il a déjà fait lors des élec­tions régio­nales de décembre 2015 où il avait per­mis à la gauche d’a­voir des élus à la Région alors que le Peuple l’a­vait éliminée.

Le Rassemblement National ne joue plus son rôle pivot. C’est inédit. Il est a craindre — ou pas — que les bou­le­ver­se­ments ne soient pas aus­si forts que beau­coup l’es­pèrent puisque Jordan Bardella se pré­pare de longue date à être Premier ministre en don­nant tous les gages requis sur tous les sujets fon­da­men­taux : masque et passe sani­taire, guerre en Ukraine et en Palestine, ins­crip­tion de l’IVG dans la Constitution, inté­gra­tion à l’OTAN et à l’Europe de Bruxelles, notam­ment. Le Peuple de France risque fort d’être encore berné.

À suivre…