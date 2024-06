Et le Peuple, là-dedans ?

Marion Maréchal arrive en tête au pre­mier tour de scru­tin avec 40,5 % des voix, et 14 points d’a­vance sur la liste de Christian Estrosi. Celui-ci se fait élire au second tour avec les voix de gauche. La mar­tin­gale a bien fonc­tion­né.

Marion Maréchal dira alors : « Nous assis­tons défi­ni­ti­ve­ment, j’en suis convain­cue, à la fin de leur vieux monde poli­ti­cien et que, ne leur en déplaise, aujourd’­hui le Front natio­nal incarne, pro­ba­ble­ment à lui seul, l’al­ter­na­tive ».

Nous y sommes, dix ans plus tard.