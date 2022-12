Comment faire disparaître radicalement le patrimoine français ?

Le 18 novembre 2022, il y a donc un mois, le G7, regrou­pe­ment des prin­ci­pales asso­cia­tions de défense du patri­moine bâti, sous la conduite de Maisons pay­sannes de France, envoyait une lettre ouverte (comme un SOS ou une bou­teille à la mer) à leurs ministres de tutelle : ministre de la Transition éco­lo­gique et de la Cohésion des ter­ri­toires et ministre de la Transition éner­gé­tique (amu­sant, non, ces minis­tères de « tran­si­tion », ce qui veut dire qu’ils ne sont là que pro­vi­soi­re­ment, en atten­dant le Great Reset ou les passes éco­lo­gique et éner­gé­tique ? Et que veut dire « cohé­sion des ter­ri­toires » si ce n’est : uniformisation ?)

Voici deux extraits de cette lettre ; nous sou­rie­rons mali­cieu­se­ment à la petite phrase : « Nous n’imaginons pas un seul ins­tant qu’il s’agisse d’un choix volon­taire », comme si les rédac­teurs de la loi auraient pu « oublier » que la France exis­tait avant 1948 :

« Étonnamment, la loi cli­mat & rési­lience ne men­tionne pas le bâti ancien (d’avant 1948) qui ne peut pour­tant pas être confon­du avec celui d’avant 1975 – dit des “30 glo­rieuses” – ni ran­gé dans la caté­go­rie des “pas­soires ther­miques”. Ce bâti ancien, qui consti­tue l’un des atouts de l’esthétique et de l’attractivité de nos villes et de nos cam­pagnes, appelle certes des tra­vaux pour amé­lio­rer sa per­for­mance éner­gé­tique, mais dans le res­pect de ses maté­riaux et de l’écosystème qu’il consti­tue. Si ces tra­vaux ne res­pectent pas ce qu’il est – un bâti bio­cli­ma­tique par nature – et le confondent avec ce qu’il n’est pas – une pas­soire ther­mique – loin de l’inscrire dans la durée, ils vont le condam­ner irré­mé­dia­ble­ment. Nous n’imaginons pas un seul ins­tant qu’il s’agisse d’un choix volon­taire. C’est donc une omis­sion de la part des rédac­teurs de la loi, qu’il est urgent et vital de cor­ri­ger. […]

« La dis­pa­ri­tion pro­gram­mée de nos menui­se­ries anciennes, des croi­sées et des portes – illus­tra­tions des savoir-faire du menui­sier, du sculp­teur, du ser­ru­rier ou du ver­rier – au pro­fit de modèles stan­dar­di­sés, géné­ra­le­ment en PVC, n’est pas accep­table. L’âme cen­te­naire de nos mai­sons ne doit pas être effa­cée par des pro­duc­tions de l’industrie qui n’ont rien de durable. L’isolation par l’extérieur qui détruit toute orne­men­ta­tion en saillie des façades pour y arri­mer des dalles sou­vent en poly­sty­rène, ramène l’architecture à un simple gaba­rit et la met en péril. Que pen­ser d’une iso­la­tion par l’intérieur sub­sti­tuant au second œuvre ancien et à ses décors, des boîtes en pla­co­plâtre ? Nous nous oppo­sons à cette extinc­tion patri­mo­niale de masse, à cette néga­tion de l’architecture offerte à tous, anni­hi­lant les diver­si­tés régio­nales, les sta­tuts, les époques ou les styles de ces bâti­ments. Ce nivel­le­ment indus­triel, consis­tant sou­vent à plas­ti­fier nos loge­ments, loin de sau­ver la pla­nète, nous déshu­ma­nise et prive les Français de leur héri­tage arti­sa­nal et artis­tique le plus immé­diat. Pour tous les acteurs, il est urgent de mettre en œuvre une poli­tique cohé­rente de for­ma­tion tech­nique et patri­mo­niale qui, comme le confirment cer­tains médias, fait visi­ble­ment défaut aujourd’hui. Nos asso­cia­tions sont contac­tées par de nom­breux pro­prié­taires désem­pa­rés à la lec­ture des résul­tats du nou­veau DPE, deve­nu oppo­sable et qui débouche dans la plu­part des cas sur une pré­co­ni­sa­tion d’isolation par l’extérieur, avec des maté­riaux et des tech­niques qui font fi de la valeur patri­mo­niale des façades et des logiques de fonc­tion­ne­ment de leurs maté­riaux, tous sen­sibles à l’humidité et pers­pi­rants. Devant la catas­trophe annon­cée, nous atti­rons votre atten­tion sur ces carences d’une loi qui, appli­quée dans l’urgence, risque d’avoir des consé­quences néfastes sur le bâti ancien… »

La France, premier pays touristique au monde

Et, comme en France moderne, tout finit par des chiffres (en France tra­di­tion­nelle, c’était des chan­sons, chaque époque a ses prio­ri­tés), en voi­ci quelques-uns qui prouvent abon­dam­ment que ce gou­ver­ne­ment n’en a rien à faire des Français, de la France, de son ave­nir, et encore moins de son his­toire, de son legs patri­mo­nial ou de son rayon­ne­ment dans le monde.

Chiffres dis­po­nibles de 2019 : la France est la pre­mière des­ti­na­tion tou­ris­tique mon­diale : 90 mil­lions de tou­ristes inter­na­tio­naux en 2019, et la troi­sième des­ti­na­tion pour les recettes engran­gées par ce tou­risme. Ces tou­ristes ont dépen­sé en France 170 mil­liards d’euros pour cette année-là.

En terme d’activité pro­fes­sion­nelle, le tou­risme emploie 2 mil­lions de sala­riés directs et indi­rects et consti­tue 7 % du PIB fran­çais.

Pourquoi les tou­ristes viennent-ils si nom­breux en France ? Parce que si la France n’est peut-être pas le plus beau pays du monde (en tout cas, peu s’en faut), il est à coup sûr celui qui offre la plus grande diver­si­té, à la fois de pay­sages, de monu­ments, d’architectures locales admi­ra­ble­ment et conscien­cieu­se­ment pré­ser­vées (ces vil­lages et ces petites villes de culture har­mo­nieu­se­ment des­si­nés au fil des siècles et où il fait si bon flâ­ner), de gas­tro­no­mies et de cultures régio­nales enra­ci­nées, de patri­moine artis­tique et his­to­rique (que la Révolution n’a pas réus­si à tota­le­ment éra­di­quer), il béné­fi­cie d’un cli­mat tem­pé­ré qui fait qu’il est pos­sible de visi­ter le pays à peu près tout le long de l’année selon les régions, d’un enso­leille­ment maxi­mum dans ses régions du sud, et enfin, il dis­pose de struc­tures d’accueil (hôtel­le­rie et res­tau­ra­tion) qui offrent un large choix à la por­tée de tous les bud­gets.

Croyez-vous que ces tou­ristes seront encore là lorsque toute cette richesse patri­mo­niale aura été sac­ca­gée ? Pensez-vous qu’ils se dépla­ce­ront pour visi­ter des quar­tiers sinistres peu­plées de tours, pour tra­ver­ser des zones indus­trielles sans fin, ou pour croi­ser des vil­lages asep­ti­sés com­po­sés de mai­sons toutes aus­si sem­blables les unes que les autres ?

La qua­li­té de vie n’est pas une ques­tion de richesse maté­rielle, et même ces « élites » mon­dia­listes, avec tout l’argent dont elles dis­posent (qu’elles auront volé aux Peuples), quand elles sor­ti­ront de leurs bun­kers, seront alors obli­gées de vivre dans un monde où toute beau­té aura été effacée.

Pierre-Émile Blairon

(1) Avant de prendre un peu de plomb dans la tête depuis ses der­niers revi­re­ments, ce qui nous per­met de saluer ici sa « bra­vi­tude ».