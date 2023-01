2023 : la revanche des complotistes

Nous avons plu­sieurs fois évo­qué les dif­fé­rentes méthodes que l’o­li­gar­chie mon­diale uti­lise pour asser­vir les peuples.

Citons :

• L’inversion accu­sa­toire qui consiste à accu­ser ses adver­saires de ses propres tur­pi­tudes. Là aus­si nous avons dénon­cé ces méthodes per­verses (lire De l’in­ver­sion accu­sa­toire du 3 novembre 2022).

• L’abus de lan­gage. Le sens des mots est per­ver­ti, dans un sens ou un autre de manière à faus­ser la pen­sée ; c’est la « nov­langue » que Georges Orwell a bien décor­ti­quée et que Nice Provence Info révèle sans relâche (par exemple Abus de lan­gage, abus de pou­voir du 19 août 2022).

L’oligarchie et ses sbires poli­ti­ciens et jour­na­listes cumule les deux effets en affu­blant ses adver­saires de « COMPLOTISTES ». C’est très fort.

• L’oligarchie ne cesse de com­plo­ter dans des ins­tances plus ou moins secrètes (Forum Économique Mondial, OTAN, CIA, la Commission tri­la­té­rale, cer­taines obé­diences maçon­niques, etc.). Ils sont objec­ti­ve­ment « com­plo­teurs », à grande échelle même. L’oligarchie a créé le néo­lo­gisme « com­plo­tiste » pour faire peser sur ses adver­saires la res­pon­sa­bi­li­té du com­plot. Ceux qui com­plotent, ce ne sont plus les com­plo­teurs, mais les com­plo­tistes, autre­ment les « adeptes de la “théo­rie” du com­plot ».

• Puis le mot « com­plo­tiste » est déni­gré pour faire pas­ser les per­sonnes éveillées et cri­tiques pour des imbé­ciles qui croient en la terre plate ou autre bali­verne. Pour bien arri­mer les com­plo­tistes dans le camp du Mal, on les traite d »… anti­sé­mites ! Ça, ça marche tou­jours. Vous n’y croyez pas ? C’est bien ce qu’a­vance Rudy Reichstadt, para­chu­té à « L’observatoire du conspi­ra­tion­nisme et des théo­ries du com­plot » [sic], qui avance sans ver­gogne « être conspi­ra­tion­niste, c’est être anti­sé­mite » [re-sic] (lire Nice-Matin nous inter­dit de réflé­chir du 31 mars 2020).

Cependant cer­tains esprits libres et cou­ra­geux ne sont pas dupes de cette mani­gance. Les plus har­dis reven­diquent même le fait d’être complotistes.

Plusieurs per­son­na­li­tés cou­ra­geuses vont cepen­dant au front et se moquent de cette éti­quette de com­plo­tiste que le Système leur colle. Les risques sont réels car cette ostra­ci­sa­tion non seule­ment média­tique, mais sociale. Nous pen­sons à Louis Fouché, à Didier Raoult, à Christian Perronne, à Jean-Bernard Fourtillan, à Alexandra Henrion-Caude, à Jean-Luc Montagné, et bien d’autres dans le milieu médi­cal. Pas beau­coup d’ar­tistes, ni de jour­na­listes, encore moins de poli­ti­ciens dans ces « braves » qui osent affron­ter la Police de la Pensée.

Nous pen­sons à bien d’autres, comme par exemple Philippe Guillemant, l’un des plus émi­nents scien­ti­fiques fran­çais, cen­tra­lien et doc­teur en phy­sique habi­li­té à diri­ger des recherches au CNRS, qui nous dit : « Le diplôme dont je suis le plus fier, c’est celui de Complotiste que l’on m’a décer­né. »

Mal fago­té, mal joué, le « nar­ra­tif » sur la pan­dé­mie Covid dévoi­lait son objec­tif réel : ficher la popu­la­tion pour la contrô­ler entiè­re­ment à tra­vers une iden­ti­té numé­rique unique.