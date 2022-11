De l’inversion accusatoire

Tous en usent et en abusent. C’est à pré­sent LA méthode de réfé­rence de toute action politique.

• « Les anti-démo­crates, c’est eux ! » Les poli­ti­ciens usent de toutes les ficelles pour piper le pro­ces­sus élec­to­ral et dis­qua­li­fient toutes les cri­tiques comme des atteintes aux valeurs de la Démocratie (avec une grand « D »).

• « Les com­plo­tistes, c’est eux ! » Les lob­bies qui our­dissent les mani­pu­la­tions les plus gigan­tesques (guerres, pan­dé­mies, rem­pla­ce­ment de popu­la­tion) qua­li­fient de com­plo­tistes ceux qui dénoncent ces com­plots.

• « Les racistes, c’est eux ! » Les États qui ont éri­gés l’ap­par­te­nance à une race dans leurs ins­ti­tu­tions sont les plus prompts à qua­li­fier de racistes leurs enne­mis.

• « Les nazis, c’est eux ! » Les diri­geants ukrai­niens s’ap­puient sur des milices para­mi­li­taires nazies pour géno­ci­der les popu­la­tions du Donbass et qua­li­fient de nazis les Russes qui s’y opposent, omet­tant tout bon­ne­ment que le nazisme fut vain­cu par la Russie, sovié­tique à l’é­poque.

• « Les cou­pables, c’est eux ! » Le Président ukrai­nien, Volodymyr Zelensky, arri­vé au Pouvoir à la suite d’un coup d’État fomen­té par la CIA, n’a pas res­pec­té les accords de Minsk et envoie son Peuple à la mort et pas­se­ra pro­ba­ble­ment devant un tri­bu­nal inter­na­tio­nal s’il est arrê­té avant d’être exé­cu­té veut assi­gner Poutine en jus­tice.

• « Les tri­cheurs, c’est eux ! » Les Démocrates amé­ri­cains ont usé de fraudes mas­sives pour ame­ner Joe Biden au Pouvoir et à pré­sent Hillary Clinton s’in­quiète ouver­te­ment des vel­léi­tés de fraude des Républicains.

• « Les dan­gers pour la san­té, c’est eux ! ». Les pro­mo­teurs zélés de l’in­jec­tion pour tous d’une potion expé­ri­men­tale et inef­fi­cace qua­li­fient d’ir­res­pon­sables dan­gers publics les per­sonnes qui refusent cou­ra­geu­se­ment de se faire ino­cu­ler.

• « Les pri­vi­lé­giés, c’est eux ! » Le dépu­té d’Ille et Vilaine, Frédéric Mathieu, dénonce les retraites de cer­tains élus, sans ver­gogne avec sa propre retraite de pri­vi­lé­gié (lire Réforme des retraites ? D’abord pré­ser­vons les pri­vi­lèges ! du 12 octobre 2022).

• « Les men­teurs, c’est eux ! » Les grands médias sub­ven­tion­nés par l’argent public ou l’argent de l’o­li­gar­chie (la Fondation Bill et Melinda Gates a sub­ven­tion­né le jour­nal Le Monde à hau­teur de 4 mil­lions de dol­lars) dési­gnent tels ou tels médias comme dif­fu­seurs d’in­fox, et omettent tou­jours leurs propres men­songes. Même l’AFP est prise la main dans le sac de la dif­fu­sion d’in­for­ma­tions fausses et trom­peuses(1).

Cette façon de pro­cé­der fonc­tionne si bien qu’elle est lar­ge­ment uti­li­sée dans le domaine militaire.

Le prolongement militaire : opération sous faux drapeau

Les anglo-saxons étant les maîtres en la matière, on dit aus­si : « false flag ».