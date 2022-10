Réforme des retraites ? D’abord préservons les privilèges !

Le gou­ver­ne­ment ne lâche pas l’af­faire pour autant. C’est au tour de Pierre Moscovici, pré­sident de la Cour des Comptes, de relan­cer le pro­ces­sus. L’œil vif et le regard franc, celui-ci déclare : « Ce que je constate, c’est que notre sys­tème de retraites n’est pas finan­cé dans la durée, c’est que le rap­port entre les actifs et les inac­tifs se dégrade. » Lors de la der­nière séance de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée, il se fait inter­pel­ler par le dépu­té Nupes, Frédéric Mathieu, qui l’in­ter­roge sur le cumul de ses retraites et indem­ni­tés :

• 14 500 euros de rétri­bu­tion pour son poste actuel (qui cor­res­pond à son argent de poche, tous ses autres frais étant pris en charge)

• 2 700 euros de retraite de dépu­té

• 600 euros de retraite de dépu­té euro­péen

• 8 500 euros de retraite de com­mis­saire euro­péen

Total = 26 300 euros par mois, soit 14 fois le salaire médian.

Les seules retraites cumulées atteignent : 13 800 euros par mois !

Ainsi donc le pré­sident de la Cour des Comptes se per­met d’a­van­cer : « Ce que je constate, c’est que notre sys­tème de retraites n’est pas finan­cé dans la durée, c’est que le rap­port entre les actifs et les inac­tifs se dégrade » alors qu’il ponc­tionne 13 800 euros par mois de diverses caisses de retraite et qu’il est payé pour ses fonc­tions actuelles. Quand il quit­te­ra ce poste, il tou­che­ra encore une retraite sup­plé­men­taire confor­table qui vien­dra s’a­jou­ter à ces 13 800 euros. Cette haute fonc­tion publique nous ruine et elle dit : il faut réfor­mer parce-que ça ne peut plus durer, mais tou­chez pas à mes retraites !

Après le scandale Delevoye, le scandale Moscovici