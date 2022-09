Et vous ? Quelle sera votre place dans le Nouvel Ordre Mondial ?

Avec une arro­gance et une assu­rance insup­por­tables, Jacques Attali décrit le Nouvel Ordre Mondial qui, pour lui, se met­tra irré­mé­dia­ble­ment en place.

La popu­la­tion mon­diale se répar­ti­ra alors en trois caté­go­ries :

1- une mino­ri­té de nomades de luxe, riches et libres, au nombre d’en­vi­ron 5 mil­lions,

2- une immense majo­ri­té de nomades néces­si­teux, indi­gents et esclaves, au nombre d’en­vi­ron 5 mil­liards,

et au milieu :

3- les couillons.

On y est presque.

Dans quelle catégorie pensez vous que vous serez si le plan mondialiste aboutit comme s’y active notre élite dirigeante ?