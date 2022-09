Ailes brisées, rêves brisés

Depuis, un peu par­tout, les orga­ni­sa­teurs de mee­tings aériens jettent l’é­ponge. Cet été, le mee­ting aérien de Belvès en Dordogne le 14 août annu­lé à cause du risque d’in­cen­die, celui d’Albi le 27 idem. Et bien d’autres.

Par com­mu­ni­qué de presse, c’est à la mai­rie de Sainte Maxime d’an­nu­ler le très atten­du Free Flight World Master les 15 et 16 octobre.



La Patrouille de France au par­king et PAF !

Tout y est, tous les mots clés sont dans ce com­mu­ni­qué de presse. Un col­lec­tor de la Bien Pensance : Covid19, urgence cli­ma­tique, ten­sion sur les éner­gies fos­siles, réduc­tion de CO2, bilan car­bone, déve­lop­pe­ment durable, sym­bole d’une époque révo­lue… pour finir par, en carac­tères gras :

« Nous ne pou­vons plus tout nous per­mettre au simple pro­fit de notre dis­trac­tion ». Pas sûr que Kylian Mbappé l’ait entendu.

Une inter­naute déclare sur le site facebook.com/freeflightworldmasters/

« Alors quand est-ce qu’on ferme le port de Sainte Maxime à tous les tou­ristes riches ??? On en parle de toute cette pol­lu­tion due à l’af­fluence tou­ris­tique ?? Ça devient du n’im­porte quoi, c’est tou­jours aux mêmes qu’on demande de faire des efforts, le petit peuple… Mais c’est pas grave les voi­tures élec­triques arrivent…On est sau­vé… Pauvre France… » (texte à pré­sent supprimé)

Tiens, jus­te­ment à pro­pos d’au­to­mo­bile, M. le Maire de Sainte Maxime, pour­quoi n’a­vez vous pas annu­lé éga­le­ment cet événement ?

Fin de l’a­bon­dance, la France nous coupe les ailes. Le Petit Prince de Saint Exupéry est mort, les Chevaliers du Ciel res­te­ront sur le tar­mac.



« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réa­li­té », Antoine de Saint Exupéry

Il reste encore à nos enfants de rêver de devenir un jour livreur de pizzas transgenre avec Uber.

Michel Lebon