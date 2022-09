Ma semaine d’observation de l’info (11 septembre 2022)

Dimanche 4 septembre 2022

Le 25 sep­tembre, dans trois semaines exac­te­ment, se dérou­le­ront les élec­tions légis­la­tives en Italie, après la démis­sion de Mario Draghi. Tous les son­dages s’accordent pour pré­dire à ce scru­tin une vic­toire de la coa­li­tion emme­née par Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) qui devien­drait ain­si le pre­mier par­ti de la pénin­sule ita­lienne. Ce qui signi­fie­rait pour cette coa­li­tion de centre droit (en France on dit « extrême droite » ou « fas­ciste »), qu’elle obtien­drait le plus de voix aux urnes, acqué­rant le droit de for­mer le nou­veau gou­ver­ne­ment. Ce qui est fon­da­men­tal. Loin der­rière se trouve le Parti Démocrate avec sa coa­li­tion déla­brée et encore plus loin der­rière se trouve le Mouvement 5 Étoiles, lui aus­si plu­tôt décon­si­dé­ré alors qu’il a fait par­tie de la coa­li­tion au Pouvoir avec la Lega de Salvini.

Giorgia Meloni la pré­si­dente de Fratelli d’Italia, étoile mon­tante de la poli­tique ita­lienne, a pro­mis une com­mis­sion d’enquête sur la ges­tion de Covid par le ministre de la Santé de Draghi, Roberto Speramza. On attend le même genre de réso­lu­tion en France !

Elle assu­rait éga­le­ment ces der­niers jours que si Fd’I gagnait, Mattarella (le pré­sident de la République ita­lienne) ne pour­rait pas faire autre chose que de la dési­gner comme Premier ministre.

C’est là la crainte pour les poli­ti­ciens du Système et les tech­no­crates au Pouvoir tant en Italie qu’à Bruxelles : il ne faut abso­lu­ment pas, et pour cela tout faire pour que la res­pon­sable d’un par­ti iden­ti­taire et sou­ve­rai­niste devienne pre­mier ministre ! À Rome cer­taines voix bien infor­mées susurrent déjà que Mattarella fera un choix « dif­fé­rent ».

Que fera alors le peuple ita­lien, qui grogne déjà contre les récentes déci­sions du gou­ver­ne­ment en matière de poli­tique éner­gé­tique (comme de nom­breux autres pays euro­péens d’ailleurs) ? Laissera t‑il un tel « coup d’État » du Deep State ita­lien se faire sans réagir ?

Lundi 5 septembre 2022

Le petit caniche du macro­nisme puni ! Suite au dépla­ce­ment du Président en Algérie il y a 15 jours, Le Monde s’é­tait fen­du d’un article ver­te­ment cri­tique à l’é­gard de la vision macro­niste des rela­tions fran­co-algé­riennes.

L’auteur du texte, Paul-Max Morin, ensei­gnant à Sciences Po, a notam­ment repro­ché au Président la for­mule assi­mi­lant la colo­ni­sa­tion à une « his­toire d’a­mour » entre la France et l’Algérie. Pour lui, cela « par­achève la droi­ti­sa­tion d’Emmanuel Macron sur la ques­tion mémo­rielle ».

On se rap­pelle qu’en 2017, le chef de l’é­tat avait qua­li­fié la colo­ni­sa­tion de « crime contre l’hu­ma­ni­té », ce qui à l’é­poque avait ravi le même Paul-Max Morin.

Oui, mais voi­là. Le Monde est lu à l’Élysée. Et l’ar­ticle n’a pas du tout plu au Palais.

« Suite à sa publi­ca­tion, j’ai reçu un pre­mier appel hier matin du jour­nal m’informant que « l’Elysée était furax » et qu’il fal­lait appor­ter des modi­fi­ca­tions. J’ai accep­té ces chan­ge­ments car la for­mu­la­tion ne remet­tait pas en cause le fond de l’analyse. Mais cela n’a pas pu être modi­fié car une demi-heure plus tard, j’ai reçu un deuxième appel pour me dire que la tri­bune était reti­rée parce que j’avais mal inter­pré­té ou sur­in­ter­pré­té les pro­pos du pré­sident et que cette ana­lyse était par­ta­gée par les envoyés spé­ciaux en Algérie qui s’opposaient à sa publi­ca­tion », s’est plaint le poli­to­logue, qui déplore le fond du mes­sage d’excuses publié par Le Monde.

Il révèle par ailleurs que le quo­ti­dien natio­nal l’a contac­té ce 2 sep­tembre en lui pro­po­sant de « repu­blier la tri­bune mais sans par­ler d’histoire d’amour ». « C’est donc qu’il y a là une impos­si­bi­li­té de débattre des pro­pos du pré­sident », accuse-t-il enfin.

Rappelons que Le Monde a long­temps été consi­dé­ré comme le quo­ti­dien de réfé­rence, notam­ment auprès des étu­diants, mais que petit à petit, et par­ti­cu­liè­re­ment sous la pré­si­dence de Pierre Bergé, il était deve­nu une cour­roie de trans­mis­sion du par­ti socia­liste. Il est aujourd’­hui entre les mains de Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Daniel Kretinsky, autre­ment la haute finance mon­dia­liste et apatride.

Infographie : le groupe Le Monde

Mardi 6 septembre 2022

La polé­mique du jour ne prête pas à sou­rire, mais car­ré­ment à écla­ter de rire !

Suite à un dépla­ce­ment de l’é­quipe de foot du PSG en jet pri­vé pour se rendre de Paris à Nantes (une heure de tra­jet contre deux en TGV), c’est l’en­traî­neur de l’é­quipe Christophe Galtier, qui a réagi aux quelques mini-cri­tiques émises ça et là :

« Ce matin, on a dis­cu­té avec la socié­té avec laquelle on fait nos dépla­ce­ments pour savoir si on ne pou­vait pas se dépla­cer en char à voile ». Un trait d’hu­mour peut être pas du meilleur goût, mais qui a déclen­ché une tem­pête de réac­tions par­mi la gauche bien pen­sante, éco­lo­giste, socia­liste et popu­liste.

Ce qui est à rete­nir dans cette triste his­toire, c’est que le fait le plus grave pour l’o­pi­nion, ce n’est pas le fait de voya­ger en jet pri­vé (sauf quand c’est Bolloré ou un autre chef d’en­tre­prise), mais de faire de l’hu­mour à ce sujet. Un peu comme en Italie il y a peu, lors­qu’a­près le viol d’une femme en pleine rue par un afghan migrant, Le Monde (encore!) a dénon­cé les dénon­cia­teurs de l’acte !

Le rire va t‑il être inter­dit dans des jours proches par les nou­veaux aya­tol­las de la pen­sée ? Les esprits éco­lo­gistes vont-ils, à la manière du « Jorge de Burgos, ex-biblio­thé­caire de l’ab­baye » dans le chef d’œuvre lit­té­raire d’Umberto Ecco « Le nom de la Rose » sup­pri­mer tout ce qui prête à rire ? Ils n’au­ront tout de même pas l’a­plomb de dire que c’est parce que le Christ, lui, ne riait pas !

Ce qui est sur­pre­nant, c’est qu’on n’ait pas enten­du de voix musul­manes s’é­le­ver sur l’u­ti­li­sa­tion humo­ris­tique des « voiles », ou par­mi la com­mu­nau­té LGBTetc sur­en­ché­rir pour pré­fé­rer le char à vapeur au char à voile !

Sandrine Rousseau, pour­quoi tu tousses ?

Mercredi 7 septembre 2022

Je vous par­lais lun­di de « l’in­dé­pen­dance » jour­na­lis­tique du jour­nal Le Monde, pieds et poings liés par le gou­ver­ne­ment.

Un autre cas « d’in­dé­pen­dance » de l’in­for­ma­tion en France vient de nous être don­né par la chaîne de télé­vi­sion LCI, et ceci pour­rait deve­nir un cas « d’é­cole ».

Je résume : same­di 3 sep­tembre, à Paris, Florian Philippot avait orga­ni­sé une mani­fes­ta­tion, comme il en orga­nise depuis des mois, mais cette fois, pas au sujet de la crise sani­taire, mais de la crise éner­gé­tique. De plus en plus de gens réa­lisent que cette crise aurait pu être évi­tée sans les sanc­tions contre la Russie et que quel­qu’un doit répondre de leurs consé­quences, c’é­tait le leit­mo­tiv de la mani­fes­ta­tion, pré­vue, décla­rée à la pré­fec­ture et annon­cée à l’AFP.

La chaîne d’in­fo, pour illus­trer l’é­vé­ne­ment, a pré­sen­té un repor­tage dif­fu­sé sur la chaîne russe Russia One. En évo­quant « plu­sieurs cen­taines de mani­fes­tants » pro­tes­tant contre « la poli­tique des auto­ri­tés, qui selon eux n’aide en rien la popu­la­tion à sup­por­ter les consé­quences de la crise éco­no­mique » et scan­dant « Macron, démis­sion ! », la séquence de la chaîne russe ne fai­sait guère que rendre compte de la mobi­li­sa­tion.

La sur­prise vint au moment du retour au direct sur le pla­teau. Julien Arnaud, qui offi­ciait alors, a tout sim­ple­ment affir­mé : « Il n’y a pas eu de mani­fes­ta­tion ce week-end, ce n’est pas du tout vrai. » Et d’in­cri­mi­ner une opé­ra­tion de « pro­pa­gande russe ». Rien de moins ! Une autre par­ti­ci­pante allant même jus­qu’à mettre en cause et accu­ser « les cal­culs de Vladimir Poutine » visant « à faire croire que l’Europe se divise ».

Autrement dit, l’in­for­ma­tion que vous voyez en France est influen­cée, voire dic­tée par la Russie. Ce qui montre un sérieux pro­blème de déon­to­lo­gie et de véri­fi­ca­tion de l’in­fo sur la chaîne, qui a fina­le­ment pré­sen­té des excuses, mais un peu tard.

Quelques pho­tos de la mani­fes­ta­tion « qui n’a pas eu lieu ».