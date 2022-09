Les Gilets Jaunes de Cannes-Antibes en charge de l’Assemblée régionale ce 17 septembre 2022

Les Gilets Jaunes de Cannes Antibes, appe­lés aus­si les Gilets Jaunes de la Victoire, sont en charge d’or­ga­ni­ser la pro­chaine Assemblée Générale régio­nale ce same­di 17 sep­tembre 2022.

Pour que le plus grand nombre puisse s’exprimer et que cha­cun puisse être enten­du, il est indis­pen­sable de défi­nir un tour de parole à la fois ouvert et structuré.

Les demandes de prises de parole se font très faci­le­ment par inter­net sur le site conçu à cet effet : gjvictoire.fr. La parole ne peut être don­née qu’à ceux qui ont pris le soin d’annoncer leur inter­ven­tion (Prise de parole).

Un débat d’une durée maxi­male de 15 minutes sui­vra cha­cune des inter­ven­tions.

Les prises de parole débu­te­ront à 13 heures 30.

Vous reven­di­quez votre adhé­sion au mou­ve­ment des Gilets Jaunes et vous avez quelque chose à dire ! C’est le moment. Inscrivez vous sur le site !

Par avance, mer­ci.

À bien­tôt à Cannes – La Bocca, au rond-point Saint-Jean Cassien, et…

on ne lâche rien !

Vive les Gilets Jaunes !

Vive la France libre !