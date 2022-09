Non vaccinés : ces héros des temps modernes

Ceci est un appel aux diri­geants qui font la pro­mo­tion dans leur pays et au niveau inter­na­tio­nal d’une vac­ci­na­tion mas­sive pour la pré­ven­tion de la dif­fu­sion du coro­na­vi­rus Covid-19.

Sur la base de don­nées encore expé­ri­men­tales, ils ont per­mis et encou­ra­gé des cam­pagnes d’i­no­cu­la­tion mas­sive de nou­veaux types de vac­cins.

Ces vac­cins portent une par­tie de l’ARN du virus codant pour sa pro­téine de sur­face per­met­tant sa fixa­tion sur des cel­lules-cibles. Les fabri­cants de ces vac­cins ont naï­ve­ment cru et fait croire que les orga­nismes injec­tés allaient mon­ter une forte réponse en anti­corps neu­tra­li­sant cette pro­téine de sur­face et ain­si empê­cher la trans­mis­sion du virus.

Or les faits contre­disent cet espoir : les vac­cins Pfizer , Moderna, Astra Zeneca n’empêchent pas la trans­mis­sion du virus de per­sonne à per­sonne et les vac­ci­nés sont aus­si trans­met­teurs que les non-vac­ci­nés.

Par consé­quent l’es­poir d’une « immu­ni­té col­lec­tive » par une aug­men­ta­tion du nombre de vac­ci­nés est tota­le­ment vain.

L’explication de cet échec est simple : la haute capa­ci­té de muta­tion du virus liée à sa haute trans­mis­si­bi­li­té per­mettent la sélec­tion de variants résis­tant aux vac­cins.

C’est une course où le virus aura tou­jours une lon­gueur d’a­vance.

Il faut l’a­ban­don­ner, et refu­ser la vac­ci­na­tion obli­ga­toire, notam­ment des per­son­nels médi­caux déjà bien infor­més des effets secon­daires des vac­cins actuels.

Je pro­pose aux auto­ri­tés des solu­tions sal­va­trices :

1. Une vac­ci­na­tion par un vac­cin géné­rant une forte immu­ni­té cel­lu­laire de type T tel le BCG (les pays pra­ti­quant cette vac­ci­na­tion ont une faible inci­dence de Covid19),

2. Le trai­te­ment pré­coce de l’in­fec­tion par iver­mec­tine et anti­bio­tique bac­té­rien car il existe un cofac­teur bac­té­rien ampli­fiant les effets du virus.

Professeur Luc Montagnier

Prix Nobel de méde­cine en 2008 pour sa par­ti­ci­pa­tion à la décou­verte du virus res­pon­sable du sida