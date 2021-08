Les Gilets Jaunes de Cannes-Antibes sur LaUneTV

Lors de son inter­ven­tion d’hier soir — jeu­di 26 août — sur La Une TV de Richard Boutry, Élyes s’est expri­mé en tant que porte-parole des Gilets Jaunes de Cannes-Antibes. Il a rap­pe­lé que les Gilets Jaunes ont dénon­cé dès les pre­mières heures de leur mou­ve­ment les grands fléaux qui ravagent notre pays, notam­ment : démo­cra­tie bafouée, oli­gar­chie rapace sans éthique, Peuple muse­lé et mani­pu­lé. Tout ce qu’il se passe aujourd’­hui avec la ten­ta­tive du Pouvoir d’ins­tau­rer une dic­ta­ture sani­taire était pré­vi­sible. Élyes a éga­le­ment rap­pe­lé que les Gilets Jaunes avaient mis la lumière très tôt sur les forces finan­cières mon­dia­listes qui sont effec­ti­ve­ment à la manœuvres der­rière l’é­cran de la démo­cra­tie dite repré­sen­ta­tive, mais repré­sen­ta­tive de QUI ? En tout cas, pas du Peuple ! La démarche des Gilets Jaunes est empreinte de méta­phy­sique, insiste Élyes. Malgré la répres­sion féroce inéga­lée du Pouvoir (plu­sieurs morts et de très nom­breux bles­sés graves, notam­ment ébor­gnés, des mil­liers de gardes à vue et d’in­car­cé­rés), le mou­ve­ment des Gilets Jaunes ne s’est pas éteint car il met le doigt sur le cœur du contrat social :

le Bien Commun

Le porte-parole des Gilets Jaunes a rap­pe­lé qu’il est néces­saire de conti­nuer de mani­fes­ter dans la rue et de main­te­nir ain­si un cli­mat d’ef­fer­ves­cence sociale d’où émer­ge­ront de nou­veaux liens sociaux, de nou­velles affi­ni­tés et de nou­velles forces politiques.

« Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue » (attri­bué à Victor Hugo).

Pour mémoire les Gilets Jaunes de Cannes-Antibes, asso­ciés à Action Citoyenne de la Victoire, se retrou­ve­ront paci­fi­que­ment ce same­di 28 août à par­tir de 10 heures 30 pour un pique-nique devant l’Hôtel de Ville de Cannes, sui­vi à 14 heures d’une Marche pour la Liberté sur La Croisette (lire Exceptionnellement les Gilets Jaunes de Cannes-Antibes ne seront pas « au rond-point » dans notre édi­tion du 24 août 2021). Cette mani­fes­ta­tion est décla­rée en pré­fec­ture et doit se dérou­ler dans le calme et la force.

Contact : gjvictoire06@gmail.com