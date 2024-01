Les paysans sont mal ou pas défendus

La FNSEA est à l’a­gri­cul­ture ce que le MEDEF est au patro­nat, une orga­ni­sa­tion offi­cielle puis­sante et proche du pou­voir en place. Elle se révèle par­fai­te­ment inté­grée dans l’idéologie mon­dia­liste libé­rale, dont l’expression la plus pure est repré­sen­tée par l’Union Européenne.

Mon père, en revanche, était un syn­di­ca­liste pay­san défen­seur de la petite exploi­ta­tion fami­liale. Par consé­quent contre la FNSEA de l’é­poque et contre le Crédit Agricole, lequel prê­tait plu­tôt aux pay­sans les plus aisés, et acces­soi­re­ment aux plus modestes pour mieux les étran­gler ensuite. C’était cou­rant dans la seconde moi­tié du siècle der­nier. Rien n’a vrai­ment changé !

Je me sou­viens d’une mani­fes­ta­tion de pay­sans fla­mands à laquelle mon père par­ti­ci­pait. Les mani­fes­tants avaient appor­té une citerne de purin en face de la per­ma­nence du dépu­té de Bergues. Puis diri­gé la puis­sante pompe vers sa vitrine, qui avait volé en éclat sous la pres­sion. La per­ma­nence avait été inon­dée de purin. Ils avaient ajou­té des tom­be­reaux de fumier dépo­sés à proxi­mi­té. Mon père n’é­tait pas un exci­té bavard. Toutefois il faut se méfier des tai­seux et des faux calmes, ce que sont sou­vent les paysans…et par­ti­cu­liè­re­ment les Flamands ! Toujours peut-être bien­tôt se méfier des mou­tons enra­gés ! « Ils » vont s’en rendre compte à Paris !

Plusieurs décen­nies plus tard, non, rien n’a vrai­ment changé.

« On marche sur la tête ! », expres­sion enten­due mille fois ces jours der­niers, sur tous les sujets de révolte. Je passe sur les tra­cas­se­ries admi­nis­tra­tives ubuesques impo­sées par Bruxelles et les sau­veurs de la pla­nète… pour ne par­ler que de la PAC dont tous les bords poli­tiques célèbrent les « bien­faits ». Comme si c’était un cadeau alors qu’il s’agit de notre propre argent. Nous don­nons chaque année 20 mil­lions d’euros à l’UE et nous rece­vons péni­ble­ment 12 en retour. Au pas­sage, pré­lè­ve­ment de quelques mil­lions pour payer les mil­liers de para­sites bruxellois !

Je vous par­lais en com­men­çant ce « coup de gueule » envers la FNSEA, qui vient de se réveiller. Comment faire confiance à cette orga­ni­sa­tion qui cogère la poli­tique agri­cole depuis des décen­nies ? Comment faire confiance à son pré­sident, pro­prié­taire de 700 hec­tares de céréales, admi­nis­tra­teur ou diri­geant d’une quin­zaine d’entreprises, direc­teur de la mul­ti­na­tio­nale Avril(1) (Lesieur, Puget, Matines…) :