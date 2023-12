Me Henri-Charles Lambert apporte son soutien public à Madame le Maire de Romans

Placée au devant de la scène média­tique à la suite du meurtre raciste de Thomas à Crépol, Marie-Hélène Thoraval, maire divers droite (DVD) de Romans-sur-Isère (Drôme), dénonce avec beau­coup de cou­rage, car il en faut aujourd’­hui pour cela, tout à la fois : pré­noms des sus­pects, mobile raciste de l’attaque, délin­quance au sein du quar­tier de la Monnaie, etc.

Marie-Hélène Thoraval dit la véri­té, tout sim­ple­ment, et cela dérange dans notre France inver­tie. Haro sur l’é­lue qui « dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas » sur les pla­teaux de télé­vi­sion. « Les Français n’en peuvent plus de retrou­ver si sou­vent les mêmes pro­fils, les mêmes pré­noms, dans la délin­quance et la cri­mi­na­li­té. […] Certains n’écopent pas de peines de pri­son pour des faits très graves. Il y a un sen­ti­ment d’impunité totale. »

Cette fran­chise cou­ra­geuse lui vaut cer­taines ini­mi­tiés, y com­pris dans l’ap­pa­reil d’État, du moins ce qu’il en reste. Voici l’é­tat de la France en 2023, où toutes les valeurs sont inver­sées : Marie-Hélène Thoraval reçoit des menaces de déca­pi­ta­tion et de nom­breuses inti­mi­da­tion. Elle a por­té plainte pour menace de mort.

Maître Henri-Charles Lambert, avo­cat au bar­reau de Nice, apporte son sou­tien total à Madame le Maire de Romans-sur-Isère :

Cliquez sur l’i­mage pour l’agrandir